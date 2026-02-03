Реклама

03:00, 3 февраля 2026Из жизни

Актриса и две королевы красоты избили мужчину и заставили его пить мочу

На Филиппинах актриса и две королевы красоты заставили мужчину пить мочу
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Daniel L. Locke / Shutterstock / Fotodom

На Филиппинах мужчина обвинил двух королев красоты и актрису популярного телесериала в избиении и пытках. Об этом пишет Mothership.

Водитель, известный под псевдонимом Тотой, выдвинул обвинения против бывших королев красоты Мишель Ди и Саманты Панлильо, а также актрисы Риан Рамос. Согласно заявлению мужчины, он подвергся издевательствам 17 января в апартаментах на 39-м этаже жилого дома в городе Макати. Знаменитости обвинили Тотоя в похищении неких личных фото. После этого они стали избивать мужчину при поддержке двух телохранителей.

Тотой заявил, что его раздели, облили спиртным и избили. Ди, по словам мужчины, заснула его руку себе под футболку и заставила взять ее за горло. Это она объяснила «желанием поиграть». Затем телохранители женщин заставили Тотоя пить его собственную мочу. Мужчина так боялся за свою жизнь, что выпрыгнул с 39 этажа. «Я спрыгнул с 39 этажа, но сумел ухватиться за веревку. Потом меня вернула обратно охрана жилого комплекса», — заявил Тотой.

После этого женщины и их телохранители отвезли его в полицейское отделение и официально обвинили в краже снимков, содержащих конфиденциальную информацию. Однако 22 января прокуратура прекратила дело из-за отсутствия оснований для его возбуждения. После этого Ди, Панлильо и Рамос стали отрицать свою причастность к случившемуся.

30-летняя Мишель Ди — знаменитая модель, телеведущая и актриса. В 2023 году она представляла Филиппины на конкурсе «Мисс Вселенная». Саманте Панлильо также 30 лет, она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Вселенная Филиппины» в 2023 году и заняла 18 место. 35-летняя Риан Рамос — актриса, известная ролями в многочисленных телесериалах. Адвокат Ди и Рамос утверждает, что Тотой частично признался в краже и вернул часть вещей. Расследование продолжается.

Ранее в Индии знаменитую актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над молодой служанкой. В частности, девушку постоянно оскорбляли и плохо кормили.

