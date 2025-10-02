Из жизни
04:06, 2 октября 2025Из жизни

Знаменитая актриса и ее муж напали на 22-летнюю служанку и попытались снять ее голой

В Индии знаменитую актрису Хаяти арестовали за издевательства над служанкой
Никита Савин
Никита Савин
Димпл Хаяти

Димпл Хаяти. Фото: @dimplehayathi

В Индии знаменитую актрису Димпл Хаяти и ее мужа Дэвида арестовали за издевательства над молодой служанкой. Об этом сообщает News18 India.

Полиция города Хайдарабад, штат Телингана, возбудила уголовное дело против супругов после того, как на них пожаловалась 22-летняя Приянка Бибар. Девушка рассказала, что приехала в Хайдарабад 22 сентября и обратилась в службу трудоустройства. В тот же день ей дали работу служанки в доме актрисы. По словам Бибар, издевательства начались сразу же. Хаяти с мужем плохо кормили девушку и постоянно оскорбляли.

В частности актриса заявляла, что жизнь Бибар стоит дешевле ее туфель. Когда 29 сентября случился очередной конфликт, девушка попыталась заснять его на мобильный телефон. Дэвид Хаяти отобрал гаджет и разбил его, а потом напал на Бибар. В ходе потасовки мужчина порвал платье девушки, после чего она сбежала. Индианка также заявила, что актриса с супругом пытались снять на видео ее голой.

Против Хаяти возбудили дела по четырем статьям уголовного кодекса. Актриса родилась в 1998 году и начала карьеру в 2017-м. Она снялась в ряде популярных фильмах на тамильском языке и языке телугу.

Ранее сообщалось, что в Чили королева красоты напала на посетительницу ночного клуба в городе Вальдивия и ударила ее ножом. Конфликт произошел из-за мужчины.

.
