Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:22, 17 сентября 2025Из жизни

Королева красоты из-за мужчины ударила посетительницу ночного клуба ножом

NTK: В Чили королева красоты ударила соперницу ножом из-за мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Andy Sutherland / Shutterstock / Fotodom

В Чили королева красоты напала на посетительницу ночного клуба в городе Вальдивия и ударила ее ножом. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

В середине сентября в социальных сетях начало распространяться видео, на котором Катя Хоффман, которая несколько месяцев назад заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Вальдивия», устроила потасовку. Хоффман пинала девушку, лежащую на земле перед входом в клуб, а потом наносила ей удары ножом.

Позже выяснилось, что конфликт возник из-за соперничества за внимание некоего мужчины, находившегося в клубе. Хоффман вышла на улицу с соперницей и напала на нее. После инцидента королеву красоты прозвали в сети «мисс мачете».

Материалы по теме:
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»: что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
Скандалы на конкурсе «Мисс Вселенная»:что скрывают организаторы и какие проблемы возникли из-за Дональда Трампа
19 декабря 2024
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024

Полиция ведет расследование. Сотрудники прокуратуры отправили пострадавшую на медицинское освидетельствование. При этом ни одна из участниц конфликта пока не выступила с официальными заявлениями.

Катя Хоффман учится на журналиста в университете, работает моделью и хорошо известна в городе. В частности, она снималась в рекламе нескольких брендов, автосалонов и торговых центров.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшая королева красоты набросилась на пенсионера в ресторане и попыталась изнасиловать. Дебоширка забралась мужчине на колени, начала домогаться его, а потом устроила драку.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб раскрыл ход боевых действий Российской армии в зоне СВО

    Королева красоты из-за мужчины ударила посетительницу ночного клуба ножом

    В США раскрыли истинный мотив Трампа в призыве против России

    Самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком

    Колени Олега Газманова произвели фурор в интернете. В чем их секрет и реально ли сохранить суставы в таком же хорошем состоянии?

    Зеленский рассказал о полученных миллиардах от Запада

    Зеленский раскрыл состав пакета военной помощи из США

    Дакота и Эль Фаннинг снялись в микрошортах для журнала

    Евросоюз приостановит финансовую поддержку Израиля

    Зеленский рассказал о гарантиях безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости