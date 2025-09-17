Королева красоты из-за мужчины ударила посетительницу ночного клуба ножом

NTK: В Чили королева красоты ударила соперницу ножом из-за мужчины

В Чили королева красоты напала на посетительницу ночного клуба в городе Вальдивия и ударила ее ножом. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

В середине сентября в социальных сетях начало распространяться видео, на котором Катя Хоффман, которая несколько месяцев назад заняла второе место на конкурсе красоты «Мисс Вальдивия», устроила потасовку. Хоффман пинала девушку, лежащую на земле перед входом в клуб, а потом наносила ей удары ножом.

Позже выяснилось, что конфликт возник из-за соперничества за внимание некоего мужчины, находившегося в клубе. Хоффман вышла на улицу с соперницей и напала на нее. После инцидента королеву красоты прозвали в сети «мисс мачете».

Полиция ведет расследование. Сотрудники прокуратуры отправили пострадавшую на медицинское освидетельствование. При этом ни одна из участниц конфликта пока не выступила с официальными заявлениями.

Катя Хоффман учится на журналиста в университете, работает моделью и хорошо известна в городе. В частности, она снималась в рекламе нескольких брендов, автосалонов и торговых центров.

