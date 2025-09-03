Из жизни
07:00, 3 сентября 2025

Участница конкурса «Мисс Европа» попыталась изнасиловать пенсионера в ресторане

Кадр: CCTV

Жительницей Великобритании, которая устроила пьяный дебош в спа-отеле и попыталась изнасиловать пенсионера, оказалась бывшая королева красоты и участница конкурса «Мисс Европа». Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел в городе Крайстчерч, графство Дорсет, около полугода назад. 44-летняя Саманта Уильямсон, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, явилась в гостиничный ресторан, где пожилая супружеская пара праздновала годовщину свадьбы и излечение мужа от рака. Уильямсон начала тереться о мужчину, затем забралась ему на колени и пробормотала: «Я хочу посидеть на твоем большом бамбуке». Когда британец оттолкнул дебоширку, она полезла в драку и сильно исцарапала ему лицо.

В конце августа Уильямсон приговорили к полугоду ограничения свободы за попытку изнасилования. Кроме того, выяснилось, что осужденная является бывшей королевой красоты. В 1998 году еще под девичьей фамилией Вон она выиграла британский конкурс «Лицо года», после чего начала карьеру модели. В 2003-м Уильямсон представляла Великобританию на конкурсе «Мисс Европа».

В тот период в «Мисс Европа» участвовали не победительницы конкурса «Мисс Великобритания», а специально выбранные его представительницы. На общеевропейском соревновании Уильямсон заняла только 55 место, национальный конкурс она тоже проиграла. Тем не менее она продолжала работать моделью, пока не влюбилась в установщика окон, у которого было 18 судимостей. Это, как пишет The Sun, разрушило ее карьеру.

На заседании суда адвокат Уильямсон заявил, что она берет на себя полную ответственность за случившееся в спа-отеле и раскаивается. По словам юриста, его клиентка напилась из-за возлюбленного, который заявил, что собирается переезжать. Пострадавшие сказали, что Уильямсон испортила им долгожданные выходные, за которые они заплатили 1,2 тысячи фунтов стерлингов (129 тысяч рублей).

Более того, по словам супругов, сначала полиция не предприняла против дебоширки никаких действий, а просто отвезла ее отсыпаться домой. Жена пострадавшего добавила, что если бы Уильямсон была мужчиной, ее бы точно отправили за решетку. Бывшая модель не только получила условный срок, но и обязана выплатить пострадавшим тысячу фунтов стерлингов (107 тысяч рублей) компенсации.

Ранее сообщалось, что в Мексике королева красоты попала в тюрьму за захват чужого здания и кражу оборудования спа-салона. В тюрьму попала Даниэла Мирувска, которая завоевала титул «Мисс штат Мехико» в 2016 году.

