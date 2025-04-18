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16:27, 18 апреля 2025Из жизни

Королева красоты захватила здание и попала в тюрьму

LT: «Мисс штат Мехико» 2016 года арестовали за кражу оборудования спа-салона
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press / NeedToKnow

В Мексике королева красоты попала в тюрьму за захват чужого здания и кражу оборудования спа-салона на 250 тысяч песо (более одного миллиона рублей). Об этом сообщает The Latin Times (LT).

За решеткой оказалась Даниэла Мирувска, которая завоевала титул «Мисс штат Мехико» в 2016 году. Арест произошел 15 апреля на фоне длительного имущественного спора женщины с человеком, которому она дала права вечного пользования на принадлежащее ей здание. Согласно документу, недвижимость остается в собственности Мирувски, однако второе лицо имеет пожизненное право использовать его для извлечения дохода.

Человек, которому бывшая королева красоты передала право пользования в 2022 году, устроил в здании спа-салон. Однако вскоре Мирувска явилась туда с полицией и обвинила сотрудников в незаконном проникновении. На следующий день она снова приехала к зданию с полицией, выгнала работников и захватила его.

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В 2024 году истец заявил, что из спа-салона исчезло оборудование, драгоценности и компьютеры на общую сумму 250 тысяч песо (более одного миллиона рублей). Генеральная прокуратура Мексики начала расследование, по результатам которого Мирувску арестовали.

Известно, что после победы на конкурсе красоты женщина стала членом правящей партии Движение национального возрождения и некоторое время занимала пост директора Муниципального женского института в городе Атисапан-де-Сарагоса.

Ранее сообщалось, что победительницу конкурса красоты «Мисс Шотландия — 2022» лишили титула за пьяную драку с двумя охранниками. Инцидент случился во время соревнований по регби.

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