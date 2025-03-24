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21:01, 24 марта 2025Из жизни

Бывшая королева красоты Шотландии покусала охранников и лишилась титула

Королеву красоты лишили титула «Мисс Шотландия — 2022» за пьяную драку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Lucy Sophia Thomson / YouTube

Победительницу конкурса красоты «Мисс Шотландия — 2022» лишили титула за пьяную драку с двумя охранниками во время соревнования по регби. Об этом пишет Daily Mail.

В июне 2023 года Люсия София Томсон пришла на матч по регби со своей сестрой. Согласно показаниям свидетелей, женщина была пьяна. Охранник Эндрю Окпадже рассказал, что ему сообщили о неадекватном поведении Томсон, после чего он попытался вывести ее и ее сестру со стадиона. Однако бывшая королева красоты начала сопротивляться.

По словам Окпадже, женщина выкрикнула ему в лицо расистское оскорбление и укусила за руку. «Это было довольно ужасно», — вспомнил пострадавший. Она также угрожала ему и заявляла о своем богатстве. На помощь коллеге пришел другой охранник. Томсон покусала и его.

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В суде победительница конкурса красоты отвергла все обвинения. Она утверждала, что выпила всего две с половиной бутылки сидра. По ее словам, охранники «загнали ее сестру в угол», и она просто хотела защитить ее. Шериф назвал ее версию событий неправдоподобной.

Томсон оштрафовали на 790 фунтов стерлингов (87 тысяч рублей). Также организаторы конкурса лишили ее титула «Мисс Шотландия».

Ранее сообщалось, что в Австралии суд признал бывшую королеву красоты виновной в насилии над мужем, которое продолжалось девять лет. По словам мужчины, она начала оскорблять и бить его сразу после рождения их второго ребенка в 2013 году.

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