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20:08, 7 марта 2025Из жизни

Королева красоты попала под суд из-за насилия над мужем

Бывшую «Мисс Австралия» Кэтрин Изобел Хей признали виновной в насилии над мужем
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Morgan Timms / ABC NEWS

В Австралии суд признал королеву красоты виновной в насилии над мужем, которое продолжалось девять лет. Об этом сообщает Nine News.

Под суд попала 49-летняя Кэтрин Изобел Хей из штата Тасмания. Женщина прославилась на всю страну в 1999 году, когда победила в конкурсах «Мисс Тасмания», а затем «Мисс Австралия». Кроме того, с 2002 по 2009 год она была депутатом от Лейбористской партии Тасмании в парламенте штата. В том же году у Хей начался роман Троем Шейном Ричардсоном, а в 2012-м они поженились.

По словам мужчины, бывшая королева красоты начала оскорблять и бить его сразу после рождения их второго ребенка в 2013 году. Наедине Хей часто унижала его, угрожала и распускала руки. По данным People, однажды она швырнула ему в лицо миску с овсяными хлопьями. В другом случае женщина избила мужа своими туфлями.

В 2020 году Ричардсон был вынужден долгое время носить темные очки, так как Хей поставила ему синяк под глазом. Кроме того, она унижала мужа на людях, из-за чего он чувствовал себя подавленным.

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Супруги развелись в 2022 году, после чего Ричардсон обратился в суд. Первоначально Хей пыталась доказать, что никогда не применяла насилие к мужу, а наоборот — была жертвой.

5 марта она частично признала вину. Хей подтвердила, что «ненормативная лексика могла употребляться, потому что их отношения становились все более токсичными». Суд признал ее виновной по большинству пунктов обвинения. В данный момент Хей внесла за себя залог и находится на свободе. Какое наказание она понесет, станет известно после заседания, которое пройдет 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в Аргентине арестовали королеву красоты, которая спрятала 22 килограмма кокаина в рюкзаке маленькой дочери.

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