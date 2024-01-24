Самой красивой японкой признали девушку с Украины. Почему выбор жюри конкурса «Мисс Япония» вызвал скандал в соцсетях?

В Токио самой красивой японкой признали 26-летнюю Каролину Сиино с Украины

В Токио 26-летняя девушка украинского происхождения победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024». Она стала первой королевой красоты неяпонского происхождения, которая удостоилась этого титула. Решение жюри вызвало бурные споры в соцсетях.

Титул «Мисс Япония» получила 26-летняя Каролина Сиино

Самой красивой японкой признали Каролину Сиино, родившуюся в 1998 году в украинском городе Тернополь. Когда девочке было пять лет, ее мать вышла замуж за японца и переехала в Японию. В результате она выросла в японском городе Нагоя, префектура Айти.

Девушка говорит по-японски без акцента и в 2022 году получила японское гражданство

Каролина Сиино любит пешие прогулки, занимается йогой и альпинизмом. Она была одной из самых высоких участниц конкурса в этом году — ее рост составляет 172 сантиметра. При этом своим девизом она считает фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

После победы в конкурсе «Мисс Япония» Каролина Сиино сразу же позвонила матери, чтобы поделиться радостью. По словам Сиино, именно благодаря матери она попала в эту страну и в конечном итоге завоевала такой титул.

Фото: @karolina0824

Прежде в конкурсе побеждали только девушки японского происхождения

Каролина Сиино стала первой натурализованной гражданкой страны, выигравшей в конкурсе красоты. Среди предков девушки не было японцев — это отличает ее от всех прежних победительниц конкурса.

Сиино призналась, что с детства сталкивалась с колкими комментариями в адрес своей внешности и происхождения. По ее словам, она понимала, что отличается от других жителей Японии, и хотела, чтобы ее признали настоящей японкой. «Моя цель — создать общество, где людей не судят по внешности, — объясняет девушка. — Она и привела меня к участию в конкурсе».

Мне приходилось сталкиваться с преградами, которые часто мешали тому, чтобы в Японии меня принимали за свою. Поэтому меня переполняет благодарность за то, что на этом конкурсе меня признали японкой Каролина Сиино победительница конкурса «Мисс Япония»

По мнению организатора конкурса Аи Вады, победа девушки неяпонского происхождения дает повод задуматься о том, что такое японская красота. «После сегодняшнего результата я убежден, что японская красота заключается не во внешности, не в крови, а только в наших сердцах», — цитирует его BBC News.

Фото: @karolina0824

Выбор жюри вызвал бурные споры в соцсетях

Некоторые пользователи соцсетей в Японии разделяют мнение Аи Вады и считают победу Каролины Сиино знаком времени. Другие остались недовольны выбором жюри. Они полагают, что девушка не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку.

Она, конечно, красавица, но это «Мисс Япония». Что в ней японского? из комментариев в соцсетях

Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже родилась не в Японии из комментариев в соцсетях

Аи Вада заявил, что судьи выбрали Каролину Сиино без малейших колебаний. «Она говорит и пишет на прекрасном рафинированном японском языке, — пояснил он. — В ней больше японского, чем в нас».

Сама Сиино еще до победы писала в соцсетях, что, несмотря на европейскую внешность, в душе она японка.

Похожую критику вызвала белая девушка, ставшая «Мисс Вселенная Зимбабве»

В сентябре 2023 года в конкурсе красоты «Мисс Вселенная Зимбабве» победила белая женщина. Титул присудили 21-летней модели Брук Брук Джексон. До участия в конкурсе она работала косметологом в столице Зимбабве Хараре.

Известие о победе Джексон вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Она слишком белая для того, чтобы представлять страну чернокожих людей. Она не представляет нашу страну. Она иностранка из комментариев в соцсетях

Какая ирония, что белая девушка получает титул «Мисс Зимбабве», а европейские страны посылают на конкурсы чернокожих из комментариев в соцсетях

Выходцы из Европы составляют менее одного процента населения Зимбабве. 14 процентов жителей страны относятся к народу ндебеле, еще 82 процента — к народу шона. Во время конкурса Джексон поприветствовала собравшихся на языке шона.

В Японии похожие споры вызвала победа Арианы Миямото в конкурсе «Мисс Вселенная Япония» в 2015 году. Она стала первой победительницей японского конкурса красоты, отцом которой был чернокожий американец.