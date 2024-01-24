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16:38, 24 января 2024Из жизни

Девушка украинского происхождения стала победительницей конкурса «Мисс Япония»

Самой красивой японкой признали 26-летнюю Каролину Сиино с Украины

Кадр: Kyodo News / Youtube

В Токио 26-летняя девушка украинского происхождения победила в национальном конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024». Об этом сообщает News On Japan.

Самой красивой японкой признали Каролину Сиино. Она родилась в украинском городе Тернополь и вместе с семьей переехала в Японию, когда ей было пять лет. Девушка выросла в городе Нагоя, префектура Айти.

По словам Сиино, после победы она сразу захотела поделиться радостью с матерью. Как объясняет победительница, именно благодаря ей она переехала в Японию и стала первой натурализованной гражданкой страны, выигравшей в конкурсе красоты.

Сиино любит пешие прогулки, занимается йогой и альпинизмом. Ее рост составляет 172 сантиметра. Своим девизом она считает фразу «Высокая гора благородна не из-за своей высоты».

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Некоторые пользователи соцсетей в Японии остались недовольны выбором жюри. Они считают, что Сиино не заслуживает титула «Мисс Япония», потому что не похожа на японку. «Если бы она была наполовину японкой, то, конечно, никаких проблем. Но она этнически японка на ноль процентов и даже не родилась в Японии», — написал один из ее противников.

Сиино призналась, что с детства сталкивалась с колкими комментариями в адрес внешности и происхождения. По ее словам, она понимала, что отличается от других жителей Японии, и хотела, чтобы ее признали настоящей японкой. К участию в конкурсе красоты девушку привело желание жить в обществе, где других не судят по внешности.

Ранее в США финалисткой конкурса «Мисс Америка — 2024» стала офицер Военно-воздушных сил США. В своем выступлении на конкурсе талантов она рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет.

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      Алиса Удовик
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