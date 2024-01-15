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16:44, 15 января 2024Из жизни

Самой красивой девушкой США стала офицер ВВС

Офицер ВВС США Мэдисон Марш выиграла в конкурсе «Мисс Америка — 2024»

Кадр: Military Excursions / Youtube

В США финалисткой конкурса «Мисс Америка — 2024» стала офицер Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает CNN.

22-летнюю Мэдисон Марш, младшего лейтенанта ВВС США, признали самой красивой девушкой в Америке на национальном конкурсе красоты, который состоялся в городе Орландо, штат Флорида, 14 января. Девушка стала первым в истории действующим офицером ВВС США, завоевавшим титул «Мисс Америка». Титул первой вице-мисс выиграла конкурсантка от Техаса Элли Бро.

Всего в конкурсе приняла участие 51 девушка — по одной от каждого штата США и одна кандидатка от округа Колумбия. В полуфинал прошли 11 претенденток на титул. Они соревновались в четырех конкурсных раундах — дефиле в фитнес-форме со стразами, обсуждение актуальных тем, конкурс талантов и презентация вечерних платьев.

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В своем выступлении на конкурсе талантов Марш рассказала, как получила лицензию пилота в 16 лет.

Ранее сообщалось, что победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании. В конкурсе также назвали королев других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

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      Антонина Черташ
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