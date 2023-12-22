Победительницей «Мисс Земля» стала представительница Албании Дрита Зири

Во вьетнамском городе Хошимин наградили победительниц международного конкурса красоты «Мисс Земля». Первое место заняла представительница Албании Дрита Зири, которой удалось обойти 84-х соперниц со всего мира. Россия и Казахстан также неплохо показали себя. Россиянка Дарья Луконькина и Дильназ Тилаева из Казахстана держались почти до самого конца церемонии и попали в список восьми самых красивых девушек планеты.

В конкурсе «Мисс Земля» победили девушки из Албании, Таиланда, Филиппин и Вьетнама

Помимо награждения новой мисс Земля, жюри выбрало новых обладательниц еще трех почетных титулов. Мисс Воздух стала филиппинка Ильяна Адуана, представительницу Таиланда Кору Блиалулт назвали мисс Огонь, а титул Мисс Вода получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Организаторы конкурса также вручили награды в специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяне Адуане. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии, а лучшая презентация об экологии была у команды Европы.

Казахстан принимал участие в «Мисс Земля» впервые с 2019 года и сразу же показал отличный результат. 19-летняя Дильназ Тилаева из Алматы не только вошла в топ-8 финалисток, но и получила специальный приз за лучшее вечернее платье

В списках участниц также упоминались Карина Киселева из Белоруссии и украинка Анастасия Фейер, но они не попали даже в топ-20. Помимо девушек из России и Казахстана, в этом списке оказались красавицы из Нидерландов, Таиланда, Бельгии, ЮАР, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Англии, Маврикия, США, Вьетнама, Венесуэлы и Индонезии.

«Мисс Земля 2023» Кадр: MISS EARTH Official / YouTube

18-летняя албанская красавица Дрита Зири всю жизнь занималась танцами и жила с бабушкой и дедушкой

Зрители заметили 18-летнюю албанку Дриту Зири еще во время полуфинала. Сайт Missology писал, что еще несколько недель назад наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако затем ситуация изменилась. После первых же выступлений во Вьетнаме первые строчки в списках фавориток заняла Дрита Зири.

На родине девушка работала моделью и телеведущей. По ее словам, в детстве она училась в балетной школе, играла в театре и ездила на фестивали за границей. На занятия уходило почти все свободное время, поэтому ей было не до развлечений.

Самое необычное во мне — это то, что я за всю жизнь не сделала ничего необычного. С первого класса я ходила в балетную школу, где превыше всего были дисциплина и следование правилам. Для чего-то необычного просто не было места, особенно учитывая долгие занятия и почти полное отсутствие свободного времени Дрита Зири мисс Земля 2023

В 2022 году Дрита Зири одержала победу в национальном конкурсе красоты Miss Shqiperia и заработала титул самой красивой девушки Албании. До конца года она успела съездить на международный конкурс «Мисс Земной шар 2022», где заняла второе место и победила в конкурсе бикини. Несмотря на успехи, девушка продолжала жить с дедушкой и бабушкой.

В отличие от соперников, «Мисс Земля» с самого начала декларировала благородную цель — во всяком случае номинально. Конкурс пытается привлечь внимание к экологическим проблемам, поэтому победительнице мало быть красавицей, нужно еще и болеть душой за природу. Поэтому теперь Дрите Зири предстоит работать в качестве представительницы программы ООН по окружающей среде и сотрудничать с международными природоохранными организациями.

Дрита Зири Кадр: MISS EARTH Official / YouTube

Дрита Зири Фото: @drita_ziri

Представительницу России обокрали незадолго до финала, у нее украли телефон

Россиянке Дарье Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли. В 2022 году она победила в конкурсе красоты «Краса России» и на финал «Мисс Земля» во Вьетнаме она привезла оригинальный подарок — клюшку с хохломской росписью, которую считает символом своего региона. Во время шоу на ней было платье нижегородского дизайнера Оксаны Косаревой.

Я подумала, что мы должны сделать что-то такое, в чем и Ким Кардашьян на Met Gala сходила и была бы там эффектна. Я считаю, что у нас практически получилось. Однозначно у меня в голове был такой кокошник — потому что это из наших сказок. Для меня это из наших сказок Оксана Косарева дизайнер одежды

Во время подготовки к финалу у российской красавицы украли мобильный телефон. Воры разрезали ее сумку, когда она и другие финалистки «Мисс Земля» участвовали в городском марафоне. «Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — рассказывала она.

Дарья Луконькина вошла в топ-8 конкурса и успела принять участие в этапе, на котором нужно отвечать на вопросы ведущих. Когда ее спросили, что она думает о спаде рождаемости в мире, девушка ответила на вопрос по-английски, не дожидаясь, пока переводчик переведет его на русский язык. Она заявила, что дети очень важны. По ее словам, она учится в педагогическом университете и очень любит детей.

Дарья Луконькина Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Золотая корона победительницы украшена 87 жемчужинами, символизирующими мир, устойчивость и вечность

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.

Конкурс основан в Филиппинах, поэтому чаще всего его финал проходил именно в этой стране. Исключений очень мало: в 2015 году награждение устроили в Австрии, в 2020 и 2021 году из-за пандемии COVID-19 красавиц выбирали виртуально. Кроме того, «Мисс Землю» дважды принимал Вьетнам.

В этом году короны для участниц конкурса сделала вьетнамская ювелирная фирма Long Beach Pearl

Главная корона изготовлена из золота и разноцветных самоцветов и украшена 87 жемчужинами. По замыслу создателей число жемчужин символизирует мир, устойчивость и вечность. Корону вручала прошлогодняя победительница конкурса — кореянка Мина Сью Чой.