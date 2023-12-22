Самая красивая девушка России вошла в топ-20 красавиц на конкурсе «Мисс Земля»

Представительница России Дарья Луконькина вошла в топ-20 финалисток «Мисс Земля»

Представительница России Дарья Луконькина вошла в топ-20 финалисток международного конкурса красоты «Мисс Земля». Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube.

В топ-20 финалисток также попали представительницы Нидерландов, Таиланда, Бельгии, ЮАР, Филиппин, Болгарии, Индии, Пуэрто-Рико, Албании, Зимбабве, Бразилии, Канады, Англии, Маврикия, США, Казахстана, Вьетнам и Индонезии. Красавица из Индонезии получила приз зрительских симпатий.

Сайт Missology отмечает, что до недавнего времени наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако в последние недели перед финалом ситуация заметно изменилась. Мисс Албания Дрити Зир выступила неожиданно сильно и заняла первые строчки в списках фавориток и Missology, и Pageant Circle. Еще одной девушкой, шансы которой на победу существенно повысились, считается самая красивая девушка Бразилии Моргана Карлос.

В 2022 году Дарья Луконькина победила в конкурсе красоты «Краса России», где выбирают самых красивых девушек России.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды.