Предсказаны победительницы конкурса красоты «Мисс Земля»

Мисс Земля станет девушка из Албании, предсказали Missology и Pageant Circle

Опубликованы списки стран, у которых больше всего шансов на победу в конкурсе красоты «Мисс Земля». С прогнозами выступили сайты Missology и Pageant Circle.

Missology отмечает, что до недавнего времени наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако в последние недели перед финалом ситуация заметно изменилась. Мисс Албания Дрити Зир выступила неожиданно сильно и заняла первые строчки в списках фавориток и Missology, и Pageant Circle.

Еще одна девушка, которую заметили оба сайта, — представительница Бразилии Моргана Карлос. Missology также предсказал победу мисс Филиппины Ильяне Адуане, выигравшую конкурс бикини, и мисс Пуэрто-Рико Виктории Арочо. В первую пятерку списка Pageant Cirlce, помимо Албании и Бразилии, входят колумбийка Лус Адриана Лопес, датчанка Сильвия Топхольм и француженка Энола Годар.

На представительницу России Дарью Луконькину обратили внимание лишь в Missology. В списке фавориток этого сайта она занимает 13-е место.

«Мисс Земля» — самый молодой из Большой четверки конкурсов красоты. Организаторы этого смотра красавиц преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Финал конкурса красоты «Мисс Земля» пройдет 22 декабря во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что участница от Никарагуа Шейннис Паласиос объявлена победительницей конкурса «Мисс Вселенная». 23-летней «Мисс Никарагуа» вручили корону в ходе финала конкурса в Сальвадоре.