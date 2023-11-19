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07:22, 19 ноября 2023Из жизни

Выбрана новая «Мисс Вселенная»

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» объявили участницу от Никарагуа

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Участница от Никарагуа Шейннис Паласиос объявлена победительницей конкурса «Мисс Вселенная». Об этом сообщает Reuters.

23-летней «Мисс Никарагуа» вручили корону в ходе финала конкурса в Сальвадоре.

Вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Антония Порсильд. Россию представляла победительница национального конкурса Маргарита Голубева.

16 ноября в Сочи состоялся финал российского конкурса красоты «Краса России». Как сообщает KP.RU, самой красивой девушкой страны признали 22-летнюю Екатерину Романову из Новокузнецка.

Ранее таиландская компания JKN Global Group, которая занимается организацией конкурса «Мисс Вселенная», сообщила о банкротстве. К 1 сентября JKN Global Group должна была вернуть займ на сумму 12 миллионов долларов, но не смогла этого сделать.

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      Марина Совина
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