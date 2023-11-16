Выбрана самая красивая девушка России

22-летняя Екатерина Романова представит Россию на конкурсе «Мисс Земля»

В Сочи состоялся финал российского конкурса красоты «Краса России». Как сообщает KP.RU, самой красивой девушкой страны признали 22-летнюю Екатерину Романову из Новокузнецка.

Всего в конкурсе участвовали 52 девушки со всех концов России. Романова представляла на конкурсе Кемеровскую область. Как обладательница титула она отправится на престижный международный конкурс «Мисс Земля», входящий в «большую четверку» конкурсов красоты.

Романова окончила Российский государственный социальный университет, училась на факультете режиссуры массовых мероприятий. Сейчас она живет в Санкт-Петербурге, снимается в кино и работает моделью. Победительница конкурса с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе.

В России ежегодно проходят два главных национальных конкурса красоты. Победительница «Мисс Россия» представляет страну на конкурсе «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Девушка, выигравшая конкурс «Краса России», отправляется на конкурс «Мисс Земля».

«Мисс Земля» — самый молодой из «большой четверки» конкурсов красоты. Организаторы этого смотра красавиц преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Победительница должна быть не просто красавицей, но и болеть душой за природу планеты. Весь следующий год ей предстоит работать в качестве представительницы программы ООН по окружающей среде, сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы и другими организациями.

18 ноября в Сальвадоре состоится финал конкурса «Мисс Вселенная», Россию на нем представит обладательница титула «Мисс Россия» Маргарита Голубева. Ее шансы на достойное выступление на конкурсе оценили как высокие.