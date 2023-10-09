Выбрана новая «Мисс Россия». Что известно о самой красивой девушке страны и почему на конкурсе не обошлось без скандала?

Самой красивой девушкой России назвали Маргариту Голубеву из Санкт-Петербурга

8 октября в Москве состоялся финал конкурса «Мисс Россия-2023», его победительницу объявили в концертном зале Barvikha Luxury Village. Самую красивую девушку страны выбирали из 50 финалисток со всех уголков России. Как прошел главный национальный конкурс красоты, узнал корреспондент «Ленты.ру».

Жюри конкурса, в которое входили певец Дмитрий Маликов, певица Татьяна Котова («Мисс Россия-2006»), телеведущая Оксана Федорова («Мисс Россия-2001», «Мисс Вселенная-2002»), дизайнер Игорь Чапурин и композитор Владимир Матецкий, определило победительницу после нескольких отборочных этапов и интеллектуального конкурса.

Корону и приз в размере миллиона рублей забрала 22-летняя петербурженка Маргарита Голубева. Титул первой вице-мисс получила Елизавета Дудина из Тольятти, второй вице-мисс стала Любовь Хохолова из Якутии.

Победительницей стала певица из многодетной семьи

Маргарита Голубева сумела обойти 85 тысяч соперниц, которые подали заявки на участие в конкурсе в этом году, и стала первой красавицей страны. В финале девушка покорила зрителей и жюри неожиданным исполнением песни «Любовь настала» а капелла и речью о смысле жизни, в которой сказала, что главное для нее — оставить после себя достойное наследие и знать, что она принесла людям пользу.

Маргарита Голубева Фото: @margolenser

Голубева одновременно учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры на факультете музыкального искусства.

В 2021-м Маргарита участвовала в юбилейном десятом сезоне шоу «Голос», но пройти дальше первого этапа не смогла. Именно после этого она поступила в МГИК, где ее наставницей стала Лариса Долина. Девушка надеется когда-нибудь открыть собственную школу по обучению вокалу, где могли бы заниматься дети из самых разных семей.

Участницы во время финала конкурса «Мисс Россия-2023» Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Во время общения с журналистами Маргарита рассказала, что она старшая из четверых детей. Ее мама — врач, а папа — инженер. Девушка также упомянула, что ее сердце свободно.

Если честно, я до сих пор не осознаю, что со мной сейчас произошло. Насколько сильно поменяется моя жизнь после получения короны? Я надеюсь достойно представить Россию на международных конкурсах Маргарита Голубева победительница «Мисс Россия-2023»

Голубева рассказала, что мечтала принять участие в «Мисс Россия» и стать обладательницей короны с 16 лет. Раньше она не считала себя красивой, в школе ее даже дразнили из-за внешности. Лишь попав в модельное агентство, девушка начала понимать, что многие черты, которые она считала своими недостатками, на самом деле были ее достоинствами.

Маргарита будет представлять Россию на международных конкурсах красоты — «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, и «Мисс мира», начинающийся в Индии в декабре.

Участниц подозревали в накрутке голосов

К конкурсу допускаются участницы не младше 18 и не старше 23 лет, не ниже 173 сантиметров и без татуировок. «Мисс Россия» должна быть незамужней, не разведенной и без детей. При этом девушкам необходимо быть не просто красивыми, но и очень активными: победительнице предстоит целый год принимать участие в общественных и благотворительных мероприятиях. Поэтому большинству претенденток было чем похвастаться. Некоторые из них достигли впечатляющих успехов в спорте, другие — в творчестве, а иные — даже в науке.

Слева направо: первая Вице-мисс Россия-2023 Елизавета Дудина (Тольятти), Мисс Россия-2023 Маргарита Голубева (Санкт-Петербург) и вторая Вице-мисс Россия-2023 Любовь Хохолова (Республика Саха) на церемонии награждения финалисток конкурса Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме того, за участниц на сайте конкурса голосуют зрители и болельщики. За одну участницу можно голосовать один раз в день. В финале девушке с наибольшим количеством голосов присуждают дополнительный балл.

В этом году из-за онлайн-голосования даже разгорелся скандал. Пользователи сети массово жаловались, что не могут проголосовать на сайте конкурса: страница выдавала ошибку.

Многие сочли подозрительным резкий отрыв некоторых участниц. По их мнению, голоса могли накручивать с помощью ботов

Ситуацию прокомментировала гендиректор конкурса Анастасия Беляк. «Ежегодно мы сталкиваемся с накрутками при голосовании на сайте конкурса, это обычная практика, — сообщила она. — У нас работает команда IT-специалистов, которая контролирует накрутки во время всего голосования, и контрольно мы снимем накрутки после его окончания».

Первых мисс Россия выбирали Куприн и Бунин

Конкурс «Мисс Россия» впервые состоялся в 1927 году в Париже среди русских эмигранток. Он имел успех, и с 1929 года миссию организатора взял на себя издававшийся в Париже журнал «Иллюстрированная Россия».

География конкурсанток вскоре расширилась, к участию стали приглашать «русских женщин в возрасте от 16 до 25 лет, незамужних, достойного поведения, проживающих в любых европейских странах, но имеющих возможность приехать в Париж на запись и финал конкурса в сопровождении старших членов семьи».

Участницы должны были «явиться в обычном городском костюме», а в финале продефилировать «в манто и шляпке». Конечно, никаких выступлений в купальниках тогда не было, и все происходило в обстановке исключительной нравственности

Победительнице и ее матери обещали ​​возместить расходы на дорогу в Париж и обратно, а также оплатить пребывание в столице сроком на пять дней. В жюри «Мисс Россия» тогда входили знаменитые деятели культуры, которые эмигрировали во Францию. Среди них были, например, Александр Куприн, Иван Бунин, Надежда Тэффи, балерина Ольга Преображенская, танцовщик Сергей Лифарь, художники Константин Коровин и Александр Бенуа.

Конкурс проводили ежегодно в течение 12 лет — до начала Второй мировой войны. Снова «Мисс Россия» начали проводить в СССР в 1989 году, а в современной России его начали организовывать с 1993 года.

Корона победительницы конкурса «Мисс Россия-2023» Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Корона повторяет диадему супруги Николая II

Нынешнюю корону победительницы создали в 2018 году по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II. Ее форма повторяет очертания церковных куполов. Роскошный аксессуар выполнен из белого золота, верхушки «куполов» и основание украшают 203 жемчужины Южных морей и Акойя.

100 миллионов рублей стоит корона «Мисс России»

Узоры из драгоценных камней повторяют цвета российского флага: в короне сияют бриллианты, сапфиры и рубины. Примерная стоимость короны составляет один миллион долларов (около 100 миллионов рублей).