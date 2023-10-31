Шансы самой красивой девушки России на победу в «Мисс Вселенная» оценили

Шансы России на победу в конкурсе «Мисс Вселенная» назвали высокими

Шансы победительницы конкурса «Мисс Россия», 22-летней Маргариты Голубевой, на достойное выступление и победу в конкурсе «Мисс Вселенная» оценили как высокие. Об этом было сказано в ходе пресс-конференции ТАСС.

Генеральный директор «Мисс Россия» Анастасия Беляк сказала, что шансы россиянки достаточно высокие. «Маргарита — девушка эффектная и подходит под параметры международного конкурса», — заявила она. В финале «Мисс Россия — 2023» за Голубеву единогласно проголосовало жюри, ее очень тепло принял зал и активнее всего поддержали зрители онлайн-трансляции. По словам Беляк, подобное единодушие встречается не так часто.

Ведущий пресс-конференции также отметил, что Голубева — очень интересная собеседница. Беляк согласилась с ним и призналась, что среди участниц и победительниц конкурсов красоты такое встречается не так часто, что также дает самой красивой девушке страны дополнительные очки.

Помимо этого, по ее мнению, в пользу участницы от России говорит тот факт, что она с детства занимается пением и поэтому умеет держаться на сцене. Голубева участвовала в десятом сезоне шоу «Голос» и планирует вернуться на проект позже.

Также у нее большой опыт участия в конкурсах красоты: в первый раз она выиграла корону победительницы в 16 лет. С тех пор она мечтала об участии в «Мисс Россия», но с 18 лет несколько раз отклоняла предложения об участии в кастингах, так как хотела основательно подготовиться.

Девушка отправится в Сальвадор 1 ноября. 15 ноября состоится полуфинал, конкурса, а на следующий день, 16 ноября, — конкурс национальных костюмов. На нем Голубева, вопреки традиции, выступит не в обычном кокошнике и народном платье, а в костюме «Царевны-Лебедь», вдохновленном русскими сказками и картиной Михаила Врубеля.

В финале конкурса, который пройдет 18 ноября, россиянка облачится в шелковое вечернее платье цвета индиго с длинным шлейфом, сделанное по ее эскизу. Ей предстоит соревноваться за корону победительницы с 85 девушками со всего мира.

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» состоялся 8 октября в Москве. Самую красивую девушку страны выбирали из 50 финалисток со всех уголков России после нескольких отборочных этапов и интеллектуального конкурса.