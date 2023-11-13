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20:02, 13 ноября 2023Из жизни

Конкурс «Мисс Вселенная» обанкротился за считаные дни до финала

Компания, занимающаяся организацией «Мисс Вселенная», сообщила о банкротстве
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: Myo Kyaw Soe / Globallookpress.com

Обанкротилась таиландская компания JKN Global Group, которая занимается организацией «Мисс Вселенная» —
одного из четырех крупнейших конкурсов красоты. Об этом сообщает CNN.

К 1 сентября JKN Global Group должна была вернуть займ на сумму 12 миллионов долларов (около миллиарда рублей), но не смогла этого сделать. Руководство компании утверждает, что проблемы с выплатой долга возникли из-за тяжелой рыночной ситуации и высокой инфляции.

JKN Global Group намерена продолжить работу и не станет отменять финал конкурса «Мисс Вселенная 2023», до которого остались считаные дни. После банкротства компания надеется реструктурировать долг и добиться продления сроков выплаты займа.

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До 2015 года конкурс «Мисс Вселенная» принадлежал Дональду Трампу, впоследствии ставшему президентом США. JKN Global Group приобрела конкурс в 2022 году за 20 миллионов долларов (1,8 миллиарда рублей).

Финал конкурса «Мисс Вселенная» пройдет 18 ноября в Сальвадоре. Представительница России Маргарита Голубева уже прибыла на место проведения. Ей предстоит соревноваться за корону победительницы с 85 девушками со всего мира.

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      Олег Парамонов
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