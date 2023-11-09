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15:19, 9 ноября 2023Из жизни

Участниц «Мисс Вселенная» из России и Украины посадили рядом

На конкурсе «Мисс Вселенная» участниц из России и Украины посадили рядом

В Сальвадоре на конкурсе «Мисс Вселенная» участниц от России и Украины посадили за один стол. Кадры с приветственного банкета опубликованы в строрис официального аккаунта конкурса в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На ролике видно, что Маргарита Голубева из России и Ангелина Усанова из Украины сидят рядом. Россиянка, как и другие девушки, улыбается, а украинка опускает глаза и, судя по ее поведению, чувствует себя некомфортно.

31 октября на пресс-конференции накануне отъезда в Сальвадор Голубева призналась, что ей пришлось готовиться к конкурсу в беспрецедентных условиях. «Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — объяснила она.

Впервые такая ситуация на конкурсе «Мисс Россия», когда у девушки есть только три недели на подготовку. Обычно есть полгода

Маргарита Голубевапобедительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

Как сама девушка, так и генеральный директор «Мисс Россия» Анастасия Беляк, также принимавшая участие в пресс-конференции, ушли от ответов на все вопросы о политике, хотя они прозвучали несколько раз.

15 ноября состоится полуфинал конкурса, а 16 ноября, — конкурс национальных костюмов. Финал пройдет 18 ноября. Россиянке предстоит соревноваться за корону победительницы с 85 девушками со всего мира.

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Голубева отправилась на конкурс как победительница конкурса «Мисс Россия-2023», финал которого состоялся 8 октября в Москве. Самую красивую девушку страны выбирали из 50 финалисток со всех уголков России после нескольких отборочных этапов и интеллектуального конкурса.

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      Алиса Дмитриева
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