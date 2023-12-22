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18:38, 22 декабря 2023Из жизни

Названа самая красивая девушка планеты

В конкурсе «Мисс Земля» победила представительница Албании Дрита Зири
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Кадр: MISS EARTH Official / YouTube

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Земля» стала представительница Албании. Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на Youtube.

В финале конкурса «Мисс Земля» жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, который достался Дрите Зири из Албании.

Свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. Мисс Воздух стала филиппинка Ильяна Адуана. Мисс Огнем назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт. Титул Мисс Вода получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Организаторы конкурса также вручили награды в семи специальных номинациях. Призы за лучшее выступление и лучший национальный костюм получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама. В конкурсе бикини победила филиппинка Ильяне Адуане. Выбором народа стала Синди Инанто из Индонезии. Представительницу Казахстана Дильназ Тилаеву наградили за лучшее вечернее платье. Первое место в конкурсе талантов заняла Кейтлин Дульси из Новой Зеландии. Лучшая презентация об экологии была у команды Европы.

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Ранее сообщалось, что представительнице России Дарье Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли. В топ-8 также вошли девушки из Нидерландов, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Таиланда и Албании.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился в 2001 году.

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      Олег Парамонов
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