Самая красивая девушка России ответила на вопрос о падающей рождаемости

Представительница России на конкурсе «Мисс Земля» ответила про спад рождаемости

Во время финала международного конкурса красоты «Мисс Земля» представительница России Дарья Луконькина ответила на вопрос ведущих о рождаемости, которая падает во всем мире. Об этом сообщили во время трансляции финала, которая проходит на YouTube.

Финал конкурса красоты «Мисс Земля» проходит во Вьетнаме. Луконькиной удалось попасть в список восьми главных красавиц Земли, составленный жюри. В топ-8 также вошли девушки из Нидерландов, Бразилии, Вьетнама, Казахстана, Филиппин, Таиланда и Албании.

Когда ведущие спросили Дарью Луконькину, что она думает о спаде рождаемости, девушка ответила на вопрос по-английски, не дожидаясь, пока переведут этот вопрос на русский язык. Она заявила, что дети очень важны. По ее словам, она учится в педагогическом университете и очень любит детей.

В 2022 году Дарья Луконькина победила в конкурсе красоты «Краса России». На финал конкурса «Мисс Земля» во Вьетнаме она привезла оригинальный подарок — клюшку с хохломской росписью, которую считает символом своего региона.

Во время подготовки к финалу во Вьетнаме у нее украли мобильный телефон. Воры разрезали ее сумку, когда она и другие финалистки участвовали в городском марафоне. «Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время», — утверждала Луконькина.

Сайт Missology отмечает, что до недавнего времени наиболее вероятной победительницей конкурса казалась Ноа Клаус из Нидерландов, однако в последние недели перед финалом ситуация заметно изменилась. «Мисс Албания» Дрити Зир выступила неожиданно сильно и заняла первые строчки в списках фавориток и Missology, и Pageant Circle. Еще одной девушкой, которую отметили оба сайта, стала представительница Бразилии Моргана Карлос.

Конкурс «Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл». Он появился относительно недавно — в 2001 году. Жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается мисс Земля, но свои королевы есть и других стихий — Воздуха, Огня и Воды.