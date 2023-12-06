Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

Победительницу «Мисс Вселенная» Шейннис Паласиос заподозрили в госизмене

1 декабря полиция Никарагуа обвинила директора конкурса «Мисс Никарагуа» Карен Селебертти, ее мужа Мартина Аргуэльо Лейву и их сына Бернардо в госизмене. Семейство женщины, которая руководила самым престижным конкурсом красоты в стране с 2001 года, подозревают чуть ли не в терроризме и, видимо, скоро лишат гражданства. Шейннис Паласиос, которая сначала была признана самой красивой девушкой Никарагуа, а в ноябре завоевала титул «Мисс Вселенная», тоже оказалась замешана в скандале. «Лента.ру» разбирается в этой истории.

Шейннис Паласиос участвовала в антиправительственных выступлениях 2018 года

23-летняя Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей этот конкурс. Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа, несколько раз выступала на конкурсах красоты, а в 2021 году даже ездила от страны на «Мисс Мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.

Победу Паласиос на «Мисс Вселенной» никарагуанцы отпраздновали на улицах, размахивая национальными сине-белыми флагами. Ликующих граждан сразу же начали задерживать, доставлять в полицейские отделения и заводить на них дела об антиправительственных выступлениях.

Шейннис Паласиос, 2020 год Кадр: Vos TV / Youtube

Дело в том, что в 2018 году в Никарагуа вспыхнули беспорядки против президента Даниэля Ортеги и первой леди Росарио Мурильо. Ортега занимал пост президента с 1985 по 1990 год, а в 2007-м снова возглавил страну и, по мнению оппозиции, сам превратился в диктатора. В 2018 году в нескольких крупных городах Никарагуа начались протесты против реформы соцобеспечения, предполагавшей увеличение налогов и сокращение расходов на социальные нужды.

Реформу отменили через неделю беспорядков, однако оппозиция начала требовать отставки Ортеги. В ходе длительного противостояния, жертвами которого стали более 300 человек, стороны то пытались договориться, то вступали в открытые столкновения на улицах. Ходили слухи о расправах властей над демонстрантами, что вызвало озабоченность ООН.

Сначала они массово уничтожали людей в 2018-м. Они заключили в тюрьмы тысячи человек и отправили в изгнание сотни тысяч семей. Они лишили нас права избираться и быть избранными в 2021-м. Затем они ликвидировали все организации гражданского общества Карлос Чаморро из статьи для El País

Участник протестов в Никарагуа, май 2018 года Фото: Alfredo Zuniga / AP

Главным символом протестующих стал сине-белый национальный флаг страны. Далее сложилась странная ситуация. Государственный флаг не меняли, однако с тех пор появление с ним на улице считается проявлением антиправительственных настроений и наказывается. При этом красно-черный флаг правящей партии «Сандинистский фронт национального освобождения» в руках обычных граждан только приветствуется.

Шейннис Паласиос, которая к 2018 году уже успела войти в число финалисток всемирного конкурса красоты среди подростков Teen Universe, участвовала в протестах и оставляла в социальных сетях антиправительственные сообщения. Позже, по мере продвижения к званию самой красивой девушки планеты, она удалила компрометирующие материалы. Однако ее фотографии с протестов сохранились в сети.

Директора «Мисс Никарагуа» обвинили в намеренном проталкивании в финалистки девушек с оппозиционными взглядами

После того как Паласиос стала финалисткой «Мисс Вселенная», противники режима Ортеги начали выкладывать ее фотографии с протестов пятилетней давности. Победа девушки была встречена восторгом в стане оппозиции. Кроме того, люди вышли на улицы отпраздновать успех Паласиос с теми самыми национальными флагами, которые официально не запрещены, но считаются символом протеста.

Это вызвало бурю эмоций у Росарио Мурильо. Еще до финала «Мисс Вселенная» она устроила против Паласиос кампанию в социальных сетях, насмехаясь над ее «дурным воспитанием». Говорили, в частности, что Мурильо запретит Паласиос вернуться в страну. Однако после победы девушки, она написала ей личное сообщение с поздравлениями.

При этом Мурильо жестко осудила те самые гуляния с национальными флагами после финала, публикацию фотографий Паласиос 2018 года и радость оппозиции.

Мы видим, как злобные комментаторы-террористы предпринимают нелепую, оскорбительную попытку превратить то, что должно было стать заслуженным моментом гордости, в деструктивную попытку государственного переворота Росарио Мурильо вице-президент и первая леди Никарагуа

Росарио Мурильо Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Вскоре оказалось, что директор конкурса «Мисс Никарагуа» Карен Селебертти и ее муж также принимали активное участие в протестах 2018 года. Судя по всему, теперь весь гнев правящей четы пал именно на них. Селебертти с супругом якобы участвовали в «террористических действиях, связанных с неудавшейся попыткой государственного переворота».

Кроме того, женщину, возглавлявшую конкурс с 2001 года, обвинили в том, что она намеренно проталкивала в финалы девушек оппозиционных взглядов, чтобы их участие в международных соревнованиях вредило правящей партии.

После появления обвинений против Селебертти, некоторые патриотические круги Никарагуа начали говорить, что даже выступление Паласиос на конкурсе в цветах национального флага является частью антиправительственного заговора. Видимо, она должна была выйти на подиум в красно-черных цветах правящей партии.

Мартин Аргуэльо Лейва и Карен Селебертти Фото: @karencelebertti

Селебертти уже собиралась вернуться на родину, когда ей запретили въезд. Более того, в официальном заявлении национальной полиции, которое как считает оппозиция, было написано Мурильо собственноручно, директора «Мисс Никарагуа» называют «человеком без гражданства», явно намекая на следующий шаг властей.

Неизвестно, обвинят ли Шейннис Паласиос в государственной измене

В интервью CNN после победы Паласиос обошла политические вопросы и говорила только о том, как готовилась к конкурсу. Однако возвращаться на родину девушка не спешит — сейчас она находится в Нью-Йорке.

Паласиос стала заложницей ситуации. С одной стороны, ее победа является едва ли не единственным событием последних лет, которое показало Никарагуа на мировой арене в позитивном свете. Это отметила даже вице-президент Мурильо.

С другой, обвинения той же Мурильо против Селебертти ставят под сомнение легитимность участия Паласиос в конкурсе. Получается, что Паласиос отправили на «Мисс Вселенная» исключительно из-за ее оппозиционных взглядов.

Шейннис Паласиос из Никарагуа, «Мисс Вселенная — 2023» Фото: @sheynnispalacios_of

Складывается впечатление, что Ортега и Мурильо окончательно запутались в выстроенных ими после 2018 года отношениях с обществом и боятся любых напоминаний о протестных событиях.

