Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала участница от Никарагуа

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел 18 ноября (утром 19 ноября по московскому времени, — прим. ред. «Ленты.ру») в Сальвадоре, стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. За звание главной красавицы мира боролись 84 девушки со всех уголков мира. В этом году конкурс был необычным: в августе 2022 года требования для участниц смягчили, стараясь идти в ногу со временем. Поэтому впервые в истории по сцене «Мисс Вселенной» дефилировали участницы, у которых уже есть дети, а также плюс-сайз модель.

Самой красивой девушкой мира назвали Шейннис Паласиос из Никарагуа. Кто она такая?

23-летняя Паласиос стала первой представительницей Никарагуа и вообще Центральной Америки, выигравшей конкурс «Мисс Вселенная». Она родилась и выросла в столице страны, городе Манагуа. Паласиос несколько раз выступала на конкурсах красоты и в 2021 году даже ездила от страны на конкурс «Мисс Мира» и вошла в список из сорока лучших участниц.

Девушка окончила Центральноамериканский университет по специальности «Массовые коммуникации», играла за университетскую команду по волейболу. Она работает телеведущей и моделью и признается, что больше всего ей нравится снимать, редактировать и продюсировать видео.

Паласиос очень гордится тем, что смогла доучиться и получить диплом: во время учебы у нее начались сильнейшие панические атаки. Однако она смогла справиться с ними и решила помогать другим девушкам, которые сталкиваются с проблемами из-за ментального здоровья, запустив проект «Пойми свой разум».

Шейннис Паласиос из Никарагуа, «Мисс Вселенная — 2023» Фото: @sheynnispalacios_of

В финальном раунде конкурса «Мисс Вселенная» Паласиос спросили, какой из когда-либо живущих женщин она бы хотела стать на год. Она выбрала английскую писательницу и мыслительницу XVIII века Мэри Уолстонкрафт. Девушка считает, что именно эта историческая личность помогла женщинам начать борьбу и получить равные возможности с мужчинами, за что она ей безмерно благодарна.

Сегодняшний вечер я посвящаю моему внутреннему ребенку и каждой девушке, которая мечтает осуществить свою мечту, даже если само небо становится пределом для ее исполнения. Мечту настолько большую, что люди не верят, что ее можно воплотить в жизнь. Но именно с такими мечтами становится понятно, что только вы сами знаете, что ваши мечты и цели гораздо больше, чем все возможные препятствия, если бороться за их осуществление с решимостью, настойчивостью и страстью Шейннис Паласиос из ее поста в соцсети, выложенного за несколько часов до финала

В 2023 году на конкурсе «Мисс Вселенная» впервые выступили участницы, у которых есть дети

Конкурс «Мисс Вселенная» не раз подвергался нападкам из-за объективации женщин, контроля над их личной жизнью и навязывания единых стандартов красоты. Организаторы прислушались к критике и в августе 2022 года отменили один из главных запретов: теперь у участниц могут быть семья и дети. Возрастные рамки для участниц остались те же: от 18 до 28 лет.

Мы все считаем, что женщины должны иметь свободу выбора и что личные решения человека не должны быть препятствием на его пути к успеху Организаторы «Мисс Вселенная» о решении отменить запрет участвовать в конкурсе замужним женщинам и женщинам с детьми

Послаблением в правилах воспользовались участницы от Гватемалы и Колумбии. У первой, Мишель Кон, есть муж и двое детей — мальчик и девочка. У второй, Марии Камиллы Авеллы Монтаньес, есть муж и дочь.

Также в этом году в конкурсе впервые принимала участие представительница Пакистана. На традиционное дефиле в купальниках Эрика Робин как представительница мусульманской страны (хотя сама исповедует христианство) вышла в буркини.

«Мисс Непал», 23-летняя Джейн Дипика Гаррет, стала первой участницей из категории плюс-сайз. При росте 170 сантиметров она весит больше 80 килограммов. «Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем», — утверждает она.

Фото с конкурса национальных костюмов «Мисс Вселенная — 2023». Представительница Болгарии облачилась в костюм золотой совы, которая, по ее мнению, символизирует храбрость и бесстрашие. Фото: Jose Cabezas / Reuters

Особенно ярким стало ее выступление на конкурсе национальных костюмов: на ее голове была самодельная огромная шляпа из монтажной пены, напоминающая огромный брокколи, в который врезаются баллистические ракеты. По ее словам, сооружение символизировало борьбу за мир.

В конкурсе также приняли участие две трансгендерные женщины: они представляли Нидерланды и Португалию. Марина Мачете из Португалии стала первой в истории конкурса трансгендерной участницей, которая вошла в топ-20 красавиц.

Россию на конкурсе представила «Мисс Россия» Маргарита Голубева

От России на конкурс «Мисс Вселенная» отправилась обладательница титула «Мисс Россия» 22-летняя Маргарита Голубева. По ее словам, готовиться к участию в смотре красавиц ей пришлось в беспрецедентных условиях. «Я занималась дефиле по четыре часа в день, обучалась с репетиторами иностранным языкам — английскому и итальянскому, проходила дополнительные курсы по макияжу и прическам, чтобы выглядеть на все сто», — объяснила она.

Впервые такая ситуация на конкурсе «Мисс Россия», когда у девушки есть только три недели на подготовку. Обычно есть полгода Маргарита Голубева победительница конкурса «Мисс Россия — 2023»

На конкурсе национальных костюмов Голубева, вопреки традиции, выступила не в обычном кокошнике и народном платье, а в костюме «Царевна-Лебедь», вдохновленном русскими сказками и картиной Михаила Врубеля. Несмотря на достойное выступление, отмеченное журналистами, она не смогла войти в двадцатку лучших.

Стоит отметить, что в последние годы эту часть «Мисс Вселенная» сложно назвать «конкурсом национальных костюмов» в традиционном понимании. Например, участница от Великобритании в 2023 году вышла с огромным куском пластика на спине, изображающим увеличенную версию Оксфордского словаря. Платье представительницы Пуэрто-Рико напоминало мостовую, а на спине была конструкция из типичных для страны разноцветных домов, а «Мисс Гайана» обрадовала публику огромной композицией, изображающей джунгли с фигурами животных. Размах костюма был несколько метров в каждую сторону

Голубева одновременно учится в двух вузах: на пятом курсе в Российской таможенной академии и на втором курсе Московского государственного института культуры на факультете музыкального искусства.

В 2021-м Маргарита участвовала в юбилейном десятом сезоне шоу «Голос», но пройти дальше первого этапа не смогла. Именно после этого она поступила в МГИК, где ее наставницей стала Лариса Долина. Девушка надеется когда-нибудь открыть собственную школу по обучению вокалу, где могли бы заниматься дети из самых разных семей. Девушка считает огромным источником вдохновения свою мать, которая сумела вырастить четырех детей, при этом работая онкологом.

Маргарита Голубева, участница от России, в костюме «Царевна-Лебедь» Фото: Jose Cabezas / Reuters

Конкурс «Мисс Вселенная» годами преследовали проблемы и скандалы

Конкурс «Мисс Вселенная» с давних пор пользуется дурной славой. В прошлом его победительницы неоднократно теряли титул за нарушение правил. Так произошло и с Оксаной Федоровой — единственной «Мисс Вселенной» из России, победившей в конкурсе. Ее разжаловали всего через четыре месяца за нежелание выполнять условия договора.

С 1996 года «Мисс Вселенная» проводил предприниматель Дональд Трамп, позднее ставший президентом США. В то время результаты конкурса полностью определялись его вкусами и капризами. Он без предупреждения заходил в раздевалки, чтобы посмотреть на обнаженных девушек, как утверждают очевидцы, браковал участниц, которые отвергали его ухаживания.

Шейннис Паласиос из Никарагуа, «Мисс Вселенная — 2023» Фото: @sheynnispalacios_of

В 2015 году из-за оскорбительных высказываний Трампа во время предвыборной кампании телеканалы стали разрывать контракты с организаторами «Мисс Вселенная». Будущему президенту США пришлось срочно продать конкурсы, а в 2022 году они снова сменили хозяина. Их приобрела таиландская компания JKN Global Group, заплатившая за это 20 миллионов долларов.

Деньги были взяты в кредит, и возвратить их в срок не удалось. Руководство JKN Global Group утверждает, что проблемы с выплатой долга возникли из-за тяжелой рыночной ситуации и высокой инфляции. В ноябре, за считанные дни до финала «Мисс Вселенной», компания объявила о банкротстве. В дальнейшем она надеется реструктурировать долг и добиться продления сроков выплаты займа.