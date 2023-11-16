Названа самая красивая девушка России. Ради этого титула участницы пили мочегонные средства и вредили друг другу

Организаторов конкурса «Краса России» не устроила фигура будущей победительницы

В Сочи состоялся финал конкурса красоты «Краса России». Самой красивой девушкой России признали 22-летнюю Екатерину Романову из Новокузнецка. Как обладательница титула она отправится на престижный международный конкурс «Мисс Земля» и будет представлять на нем Россию.

За корону «Красы России» боролись десятки девушек

Кроме Романовой, в конкурсе участвовали 52 девушки со всех концов страны. В борьбе за первое место они провели презентацию в оригинальных костюмах и показали свои таланты, после чего жюри наградило лучших в нескольких номинациях.

52 девушки боролись за титул «Краса России»

Лучшей в номинации «Первая красавица России» стала Екатерина Соколова из Санкт-Петербурга, а лидером в категории «Мисс зрительских симпатий» признали Елизавету Козьмовскую из Архангельска.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Победительница «Красы России» снимается в кино

Романова представляла на «Красе России» Кемеровскую область. Известно, что она окончила Российский государственный социальный университет и училась на факультете режиссуры массовых мероприятий.

Девушка с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе. Сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает моделью. Кроме того, недавно ей дали роль в кино.

Сейчас снимаюсь в кино — во второй части фильма «Спарта-2», там у меня главная роль девушки молодого спортсмена. Фильм, скорее всего, выйдет в начале 2024 года Екатерина Романова победительница конкурса красоты «Краса России»

Организаторы советовали будущей победительнице похудеть

В интервью KP.ru Романова призналась, что перед финалом участницы конкурса пили мочегонные средства, чтобы похудеть. По ее словам, для конкурсов красоты это нормальная практика. «Все хотят выглядеть хорошо», — объяснила она.

Кстати, в самом начале, когда мы только приехали, нам делали замечания. Лично подходили и говорили — кому нужно похудеть, подтянуть кожу и так далее. Я тоже вошла в эту категорию девушек. Мне сказали, что необходимо немного подсушиться Екатерина Романова победительница конкурса красоты «Краса России»

Победительница подтвердила, что на конкурсах красоты случаются интриги и даже конфликты между участницами. В этом году кто-то пролил кофе на платье Екатерины Соколовой, которая представляла на «Красе России» Санкт-Петербург. Несмотря на это девушке удалось занять призовое место.

Романова утверждает, что у нее не было конфликтов с другими участницами. «Девочки относились ко мне доброжелательно, — сказала она в интервью KP.ru. — Во всяком случае, мне так показалось».

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Участницы конкурса нервничали и сидели на диете

Романова рассказала, что в борьбе за звание самой красивой девушки России конкурсантки от усталости часто впадали в состояние тревоги. «Когда это происходит массово, ты невольно тоже начинаешь входить в это состояние», — сказала победительница.

В такие моменты Романова старалась пойти погулять и даже позволяла себе вкусно поесть, чтобы избавиться от чувства тревоги. Это нарушало ее специальную жесткую диету для конкурса, которая состояла из белков и клетчатки, однако помогало справиться с нервозностью.

Я старалась питаться только белками и клетчаткой. Но честно признаюсь, что в день финала мы с девочками съели пиццу перед выходом, потому что мы даже не позавтракали. Решили себя побаловать Екатерина Романова победительница конкурса красоты «Краса России»

Победительница примет участие в конкурсе «Мисс Земля»

В 2024 году Екатерина Романова будет представлять Россию на международном конкурсе «Мисс Земля». Он входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и несколько менее известным «Мисс Интернешнл».

Организаторы «Мисс Земля» преследуют цель не только устроить шоу, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. Предполагается, что обладательнице титула нужно быть не просто красавицей, но и душой болеть за природу.

Победительнице «Мисс Земля» предстоит работать в качестве представительницы программы ООН по окружающей среде, сотрудничать с Всемирным фондом дикой природы и другими организациями

В декабре на этот смотр красавиц поедет Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода, которая завоевала титул «Краса России» год назад.

В субботу в Сальвадоре выберут «Мисс Вселенную»

Награждение победительницы «Красы России» состоялось за считаные дни до финала другого важного конкурса красоты. 18 ноября в Сальвадоре коронуют новую «Мисс Вселенную».

На этот титул претендует обладательница титула «Мисс Россия» Маргарита Голубева, причем ее шансы на достойное выступление уже оценили как высокие.

Незадолго до финала обанкротилась таиландская компания JKN Global Group, которая занимается организацией и проведением «Мисс Вселенная»

Несмотря на финансовые трудности, церемонию награждения, подготовка к которой в самом разгаре, решили не отменять. После банкротства фирма надеется реструктурировать долг и добиться продления сроков выплаты займа.