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20:27, 10 февраля 2025Из жизни

23-летняя королева красоты спрятала 22 килограмма наркотиков в рюкзаке дочери

В Аргентине королева красоты Мартина Олива спрятала кокаин в рюкзаке дочери
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Аргентине арестовали королеву красоты, которая спрятала 22 килограмма кокаина в рюкзаке маленькой дочери. Об этом пишет Need To Know.

23-летнюю Мартину Оливу вместе с 29-летним Густаво Толабой задержали 5 февраля недалеко от международного аэропорта города Сальта в одноименной провинции. Толаба оказался известным преступником по кличке Пес. Его подозревают в работе на банду Los Bagayeros. С Оливой также путешествовали две ее малолетние дочери. Как пишет издание, в рюкзаке, принадлежавшем одной из девочек, правоохранители обнаружили наркотики. Партия кокаина весом 22,6 килограмма была завернута в тонкий лист алюминия.

В данный момент Оливу проверяют на связь с группировкой наркоторговцев, которой руководит Кристиан Габриэль Палавесино, известный по кличке Гринго. Он был арестован в 2023 году, а до этого считался самым разыскиваемым и неуловимым преступником севера Аргентины.

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Олива прославилась своим участием во множестве конкурсов красоты. В частности, она завоевала титул «Мисс Оран» в одноименном департаменте. После этого она попыталась стать королевой красоты провинции Сальта, чтобы попасть на «Мисс Аргентина», однако не прошла в финал. Тем не менее Олива обрела широкую популярность и владеет успешным бизнесом по торговле дорогой одеждой и сумками в интернете.

В июне 2024 года сообщалось, что в США королева красоты из штата Джорджия расправилась с сыном бойфренда. По версии следствия, девушка жестоко избила полуторогодовалого мальчика.

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