18-летняя королева красоты расправилась с сыном своего бойфренда

Королева красоты из США расправилась с сыном своего возлюбленного

В США арестовали королеву красоты из штата Джорджия, которая расправилась с полуторагодовалым сыном своего бойфренда. Об этом сообщает Inside Edition.

18-летнюю Тринити Поуг взяли под стражу еще в январе, однако в поле зрения СМИ ее история попала в июне. Девушку обвинили в жестоком избиении Ромео Анхелеса, которому тогда было 18 месяцев. Отец мальчика отвез его в больницу, однако врачи оказались бессильны. По словам медиков, у ребенка были тяжелые повреждения головного мозга и печени.

Поуг избила мальчика в комнате общежития Юго-Западного государственного университета Джорджии, где училась на первом курсе. Как рассказали другие студенты, в день преступления они долго слышали плач мальчика в комнате, а потом «он резко прекратился». Известно, что Поуг была возлюбленной отца ребенка. Более того, в 2023 году была признана самой красивой девушкой города Доналсонвилл.

В марте девушку освободили под залог. Тогда же ее лишили титула «Мисс Доналсонвилл». Ее адвокаты отказываются комментировать дело.

Ранее сообщалось, что бывшую королеву красоты из американского штата Индиана обвинили в пособничестве контрабандистам мексиканского наркокартеля. По версии следствия, женщина перевозила деньги, вырученные контрабандистами за наркотики.