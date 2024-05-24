Королеву красоты обвинили в сотрудничестве с мексиканским наркокартелем

Бывшую королеву красоты из США обвинили в пособничестве контрабандистам

Бывшую королеву красоты из американского штата Индиана обвинили в пособничестве контрабандистам мексиканского наркокартеля. Об этом сообщает USA Today.

34-летняя Гленис Сапата, в 2011 году победившая в конкурсе «Мисс Индиана Латина», работала стюардессой. По версии следствия, во время рабочих рейсов женщина перевозила деньги, вырученные контрабандистами за наркотики. Она помогала транспортировать наличные со Среднего Запада США, где находится Индиана, на юг страны и в Мексику.

Прокуратура обвинила Сапату в сотрудничестве с мексиканской преступной группировкой, которой руководит Освальдо Эспиноса. По данным Law and Crime, члены группы с 2018 по 2023 год перевезли десятки миллионов долларов (сотни миллионов рублей). За этот период им удалось незаконно продать тысячи килограммов кокаина. Для транспортировки денег они использовали грузовики и самолеты.

В судебных документах утверждается, что наркоторговцы действовали по всей территории США. Они использовали склады, гаражи, квартиры и офисы для сбора и хранения наличных. Преступники вели бухгалтерские книги, чтобы отслеживать все платежи за наркотики. Они также использовали специальные телефоны и мобильные приложения, шифрующие все коммуникации, чтобы избежать внимания правоохранительных органов.

В обвинении также фигурируют два сотрудника банка, одним из которых, как пишет ABC Chicago, является сестра Гленис Сапаты, 33-летняя Иленис Сапата.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре бандиты жестоко расправились с королевой красоты. Мужчины вычислили местоположение модели по фотографии блюда из осьминога, которое она выложила в социальных сетях.