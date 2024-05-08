Бандиты жестоко расправились с королевой красоты после фото с осьминогом

Бандиты нашли участницу конкурса красоты Лэнди Паррагу по фото еды и убили ее

В Эквадоре бандиты нашли участницу конкурса красоты по фотографии тарелки с севиче из осьминога и жестоко расправились с ней. Об этом сообщает New York Post.

28 апреля 23-летняя бывшая участница конкурса «Мисс Эквадор» Лэнди Паррага обедала в ресторане в городе Кеведо. Она поделилась снимком еды в социальных сетях. На фотографии, оказавшейся для нее роковой, можно разглядеть название заведения.

Вскоре после этого в ресторан ворвались двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами. Один из них напал на Паррагу и на мужчину, с которым она беседовала, а второй сторожил у входа в заведение. После трех выстрелов они скрылись, оставив королеву красоты лежать в луже крови. Спасти ее не удалось.

Полиция предполагает, что к нападению может быть причастна вдова торговца наркотиками Леандро Нореро. Считается, что у него был роман с Паррагой: в памяти его телефона обнаружили снимки модели, а также переписки, подтверждающие, что он делал ей щедрые подарки. В декабре 2023 года, когда Нореро посадили в тюрьму, в газетах появлялась информация об их связи.

Ранее сообщалось, что полицейским удалось вычислить неуловимого наркоторговца по снимку сыра. Преступник отправил одному из подельников фотографию, на которой держал в руке кусок сыра, и этих данных оказалось достаточно, чтобы его найти.