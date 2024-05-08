Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 8 мая 2024Из жизни

Бандиты жестоко расправились с королевой красоты после фото с осьминогом

Бандиты нашли участницу конкурса красоты Лэнди Паррагу по фото еды и убили ее

Фото: @landyparraga.ec

В Эквадоре бандиты нашли участницу конкурса красоты по фотографии тарелки с севиче из осьминога и жестоко расправились с ней. Об этом сообщает New York Post.

28 апреля 23-летняя бывшая участница конкурса «Мисс Эквадор» Лэнди Паррага обедала в ресторане в городе Кеведо. Она поделилась снимком еды в социальных сетях. На фотографии, оказавшейся для нее роковой, можно разглядеть название заведения.

Вскоре после этого в ресторан ворвались двое мужчин в масках, вооруженные пистолетами. Один из них напал на Паррагу и на мужчину, с которым она беседовала, а второй сторожил у входа в заведение. После трех выстрелов они скрылись, оставив королеву красоты лежать в луже крови. Спасти ее не удалось.

Материалы по теме:
Бумажный след Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Бумажный следУбийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
23 марта 2019
«Его убила слепая ревность» Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
«Его убила слепая ревность»Жестокое преступление годами оставалось нераскрытым. Разгадку обнаружили в провокационном романе
9 декабря 2020

Полиция предполагает, что к нападению может быть причастна вдова торговца наркотиками Леандро Нореро. Считается, что у него был роман с Паррагой: в памяти его телефона обнаружили снимки модели, а также переписки, подтверждающие, что он делал ей щедрые подарки. В декабре 2023 года, когда Нореро посадили в тюрьму, в газетах появлялась информация об их связи.

Ранее сообщалось, что полицейским удалось вычислить неуловимого наркоторговца по снимку сыра. Преступник отправил одному из подельников фотографию, на которой держал в руке кусок сыра, и этих данных оказалось достаточно, чтобы его найти.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели достигнуты». Россия ударила по объектам на Украине гиперзвуковыми «Кинжалами»

      Кадыров рассказал о подготовке сюрприза для «шайтанов» в зоне СВО

      Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ в 2024 году

      Стилисты назвали лучшие и худшие наряды звезд на Met Gala

      Россиянам предсказали рост цен на содержание загородного дома

      В США объяснили сохранение Майком Джонсоном поста спикера Палаты представителей

      В Киеве проспект Правды переименовали в проспект Евросоюза

      Раскрыт многомиллионный заработок наркологической клиники Пьехи

      В Запорожской области ВСУ атаковали решивших перейти на сторону России украинцев

      Врачи обнаружили мертвого паразита в мозге кандидата в президенты США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше