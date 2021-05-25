Наркоторговец получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру

Крупный наркоторговец из Великобритании получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру — снимок с лакомством помог полицейским вычислить неуловимого преступника. Об этом сообщает Mirror.

39-летний Карл Стюарт (Carl Stewart) занимался поставками и продажей тяжелых наркотиков в Ливерпуле. Правоохранители долго не могли вычислить преступника, так как все сделки он проводил в мессенджере EncroChat с высоким уровнем шифрования данных.

Специалистам из полиции все же удалось взломать мессенджер в ходе операции Venetic по расследованию преступлений, совершенных с помощью EncroChat. Однако установить личность Стюарта не получалось, так как у детективов не было никаких данных о нем.

Наркоторговца подвела любовь к сыру «Стилтон» — он отправил одному из подельников фотографию, на которой держал в руке кусок сыра. «С этой фотографии были взяты отпечатки ладоней и пальцев. Вскоре мы установили, что они принадлежат Стюарту», — рассказал детектив Ли Уилкинсон (Lee Wilkinson).

В пятницу, 21 мая, суд Ливерпуля приговорил Карла Стюарта к 13 годам и шести месяцам годам тюремного заключения. Всего в ходе операции Venetic, начавшейся летом 2020 года, на территории Великобритании было задержано 746 человек.

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