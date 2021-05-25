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Наркоторговец получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру

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Фото: Merseyside Police

Крупный наркоторговец из Великобритании получил 13 лет тюрьмы из-за любви к сыру — снимок с лакомством помог полицейским вычислить неуловимого преступника. Об этом сообщает Mirror.

39-летний Карл Стюарт (Carl Stewart) занимался поставками и продажей тяжелых наркотиков в Ливерпуле. Правоохранители долго не могли вычислить преступника, так как все сделки он проводил в мессенджере EncroChat с высоким уровнем шифрования данных.

Специалистам из полиции все же удалось взломать мессенджер в ходе операции Venetic по расследованию преступлений, совершенных с помощью EncroChat. Однако установить личность Стюарта не получалось, так как у детективов не было никаких данных о нем.

Наркоторговца подвела любовь к сыру «Стилтон» — он отправил одному из подельников фотографию, на которой держал в руке кусок сыра. «С этой фотографии были взяты отпечатки ладоней и пальцев. Вскоре мы установили, что они принадлежат Стюарту», — рассказал детектив Ли Уилкинсон (Lee Wilkinson).

В пятницу, 21 мая, суд Ливерпуля приговорил Карла Стюарта к 13 годам и шести месяцам годам тюремного заключения. Всего в ходе операции Venetic, начавшейся летом 2020 года, на территории Великобритании было задержано 746 человек.

Ранее сообщалось, что итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара нашли по кулинарному блогу на YouTube. Он старался не привлекать к себе внимание, но вместе с женой вел YouTube-канал, на котором делился рецептами итальянских блюд. На видео беглец скрывал лицо, но его выдали татуировки на теле.

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