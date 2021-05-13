Притворявшийся инвалидом ради сотен миллионов рублей солдат попался из-за танцев

Британец, требовавший многомиллионную компенсацию за инвалидность от Министерства обороны, попался из-за танцев. Об этом сообщает Daily Mail.

32-летний Брайан Муйепа (Brian Muyepa) утверждал, что заболел «траншейной стопой» — поражением конечностей из-за длительного воздействия холода и сырости — в 2016 году во время учений, где провел более пяти часов в мокрой обуви. Мужчина жаловался, что у него развилась сверхчувствительность к холоду, и он не может пройти больше 100 метров из-за сильных болей. Заболевание якобы вынудило его уволиться из армии в январе 2018 года.

Муйепа потребовал компенсацию в размере 3,7 миллиона фунтов стерлингов (387 миллионов рублей) — рекордную сумму для подобной травмы.

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Министерство обороны было готово признать халатность, однако в поле зрения юристов попало видео со страницы жены британца в Facebook, на котором Муйепа танцует на вечеринке. Видео было снято в августе 2018 года.

Врачи, обследовавшие мужчину в марте 2020 года, утверждают, что на прием он явился с тростью и едва мог стоять, что разительно отличается от поведения Муйепы на видео.

Сейчас новые материалы приобщаются к делу, а суд обвинил бывшего солдата в «фундаментальной непорядочности».

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесен приговор женщине, которая симулировала онкологическое заболевание и собрала на лечение около 45 тысяч фунтов. Она притворялась больной с февраля по август 2018 года, собирая через деньги сайт GoFundMe.