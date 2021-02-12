Женщина притворилась больной раком, собрала миллионы рублей и попала в тюрьму

В Великобритании вынесен приговор женщине, которая симулировала онкологическое заболевание и собрала на лечение около 45 тысяч фунтов (4,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

42-летняя Николь Элькаббасс (Nicole Elkabbass) притворялась больной с февраля по август 2018 года, собирая через краудфандинговый сайт GoFundMe средства, якобы предназначавшиеся для лечения рака яичников. Деньги она тратила на развлечения, азартные игры, походы на футбольные матчи, рестораны и путешествия. Женщине удалось обмануть более 600 человек.

Когда Элькаббасс разоблачили, она продолжала стоять на своем. Даже во время суда она пыталась убедить присяжных, что действительно болела раком и ездила в Испанию для операции и химиотерапии, которые обошлись ей в 53,7 тысячи евро (4,8 миллиона рублей). Британские и испанские власти пытались найти специалистов, которых она называла, и пришли к выводу, что все они выдуманные.

Женщину признали виновной в мошенничестве и обладании преступной собственностью, под которой в данном случае подразумевались пожертвования, полученные обманным путем. Ее приговорили к лишению свободы на два года и девять месяцев.

Ранее сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов (17,6 миллиона рублей).