Австралийка восемь лет имитировала рак ради денег и любви

Австралийка Келли Вал Смит (Kelly Val Smith) восемь лет имитировала рак яичников ради внимания к себе и в результате разорила семью и потеряла всех друзей. Об этом сообщило издание The Mirror.

За это время члены семьи и друзья отдали 40-летней жительнице города Аделаида, штат Южная Австралия, 400 тысяч австралийских долларов (19,6 миллиона рублей). Вал Смит регулярно публиковала посты в Facebook с просьбой отправить ей деньги на лечение.

Когда мошенничество открылось, родственники и друзья подали на притворщицу в суд. В ходе рассмотрения дела несколько ее жертв признались, что не могут выплатить ипотеку, так как отдали мошеннице все деньги. Ее мать пожертвовала дочери почти все пенсионные накопления. Среди пострадавших оказались также ее дети. Мачеха Вал Смит отметила, что ее действия «разрушили семью».

Будучи в заключении, австралийка написала объяснительное письмо для суда, в котором призналась, что обманывала окружающих, чтобы ее «все любили и ценили».

Женщина признала себя виновной по всем эпизодам и вновь предстанет перед судом в октябре.

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