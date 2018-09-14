Мошенник имитировал синдром Дауна ради прикосновений сиделок

Американцу Полу Менчаке (Paul Menchaca) предъявили обвинения в том, что он притворялся больным с синдромом Дауна и приставал к сиделкам. Об этом сообщает портал Fox 10.

Житель города Гилберт, штат Аризона, выдавал себя за женщину по имени Эми и писал сообщения сиделкам. В них он представлялся своей матерью и описывал, как именно нужно о нем позаботиться. «Эми» просила сменить 30-летнему мужчине, якобы страдающему синдромом Дауна, подгузник и искупать его. Когда сиделки приезжали, их встречал сам Менчака и вручал им деньги.

Медработницы признались полиции, что заподозрили неладное, когда мужчина попросил их «тереть его тщательнее в определенных местах». Одна из них рассказала суду, что Менчака несколько раз кричал на нее за то, что его гениталии недостаточно долго мыли. Всего ему удалось обмануть трех женщин.

Одна из сиделок вычислила, где живет мужчина и поговорила с его родителями. Те очень удивились визиту и заявили, что их сыну не требуется подгузник, а также он не страдает синдромом Дауна.

Женщины обвинили Менчаку в приставаниях, и все трое отметили, что он сексуально возбуждался, когда они его мыли. Менчаке предъявлены обвинения в домогательствах и мошенничестве. Первое слушание назначено на 17 сентября.

«У меня низкий уровень IQ. У моих родителей есть документы, которые могут подтвердить это», — сказал в свое оправдание мужчина. Он работает регулировщиком на дорожном переходе у школы.

Его отпустили под залог в 15 тысяч долларов. Одна из сиделок выразила обеспокоенность за свою безопасность в связи с этим.

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