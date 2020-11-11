Женщина симулировала рак и собрала на лечение тысячи фунтов

Жительница английского города Бродстейрс, графство Кент, симулировала рак, чтобы собрать пожертвования. Об этом сообщает издание Daily Star.

42-летняя Николь Элькаббасс (Nicole Elkabbass) обвиняется в том, что с февраля по август 2018 года симулировала онкологическое заболевание и обманным путем получила около 45 тысяч фунтов (4,5 миллиона рублей) пожертвований на лечение. Деньги женщина потратила на развлечения, азартные игры, походы на футбольные матчи, рестораны и путешествия.

Прокурор Бен Ирвин (Ben Irwin) в суде рассказал, что Элькаббасс создала на благотворительном сайте GoFundMe страницу, где собирала деньги якобы на лечение рака яичников. В подтверждение она выложила свою фотографию на больничной койке.

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Страница была создана на имя матери мошенницы. В сопровождавшем фотографию тексте говорилось, что Элькаббасс прекрасная дочь и любящая мать, которой недавно поставили смертельный диагноз.

Ирвин подчеркнул, что фотография, на которой женщина лежит на спине на больничной койке под одеялом с закрытыми глазами и открытым ртом, на самом деле была сделана в 2016 году после того, как ей провели операцию по удалению желчного пузыря.

Бывший друг англичанки, гинеколог Николас Хампфри Моррис (Nicholas Humphrey Morris), опроверг заявления обвиняемой о том, что у нее диагностировали рак. Врач рассказал, что женщина никогда не была его пациенткой. Он подтвердил, что узнал по фотографии больницу в городе Магритт, графство Кент, где англичанке удаляли желчный пузырь.

На сайте Элькаббасс уверяла людей, что все 39 пожертвований, которые были ей отправлены благотворителями, будут переданы через синагогу города Рамсгит, графство Кент. Раввин Клиффорд Коэн (Clifford Cohen), который даст показания в суде позже, заявляет, что никогда не слышал о ней.

Ожидается, что сторона защиты, которую представляет Оливер Керк (Oliver Kirk), будет заявлять, что Элькаббасс честно считала, что страдает от заболевания. Сама женщина отрицает обвинения.