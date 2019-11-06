Культуристка притворилась больной раком и собрала на лечение тысячи долларов

Любительницу бодибилдинга из американского штата Пенсильвания, собиравшую деньги на лечение несуществующего онкологического заболевания, ждет уголовное преследование. Об этом сообщает телеканал CNN.

32-летняя Джессика Смит (Jessica Smith) объявила о болезни в Facebook и на краудфандинговом сайте GoFundMe. Она утверждала, что страдает от наследственного неполипозного рака толстой кишки и нуждается в деньгах для оплаты дорогостоящего лечения, поездок в больницы и ухода за детьми во время ее отсутствия. Ей пожертвовали более 10 тысяч долларов (более 630 тысяч рублей).

В июне знакомая Смит обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что подозревает ее в обмане. Она сомневалась, что женщина действительно болеет раком. Спустя месяц аналогичное заявление сделал муж Смит. Он рассказал, что у его супруги есть медицинская страховка по месту работы. Она не была задействована, поскольку расходы на лечение не превысили нестрахуемого минимума, составляющего 1250 долларов (80 тысяч рублей).

В понедельник, 4 ноября, Смит была арестована. Ей предъявлены обвинения в краже с использованием обмана и получении краденой собственности.

До ареста местные СМИ много писали о достижениях Смит в области силового троеборья, сообщает Washington Post. В мартовском интервью Philly Voice она рассказала, что преодолела множество проблем со здоровьем, пережила эндопротезирование тазобедренных суставов и удаление матки.

18 сентября сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов (17,6 миллиона рублей).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!