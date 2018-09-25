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Женщина притворилась больной раком и собрала тысячи долларов

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Жительнице австралийского города Кэролайн-Спрингз, штат Виктория, грозит уголовное наказание за обман при сборе пожертвований. Об этом сообщает издание Daily Mail.

26-летняя женщина, нуждавшаяся в деньгах, два месяца рассказывала знакомым, друзьям и родственникам, что больна раком печени. Многие соглашались помочь ей деньгами и предлагали наличные или переводили средства с банковской карты. Таким образом она собрала более девяти тысяч австралийских долларов (около 434 тысяч рублей).

Когда обман был разоблачен, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Женщине были предъявлены обвинения в получении собственности обманным путем. Теперь полиция разыскивает пострадавших, которые сделали ей пожертвование.

18 сентября сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов.

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