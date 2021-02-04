Женщина соврала о смертельном заболевании ради денег на свадьбу

Работница дома престарелых в английском городе Стокпорт, графство Большой Манчестер, соврала, что у нее терминальная степень рака груди, чтобы собрать деньги на свадьбу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

54-летняя Джули Паркер (Julie Parker), в девичестве Ньюман (Newman), в ноябре 2017 года заявила руководству, что у нее диагностировали смертельное заболевание и ей осталось жить не больше года. Новость об этом разошлась по всему дому престарелых, а вскоре коллега Ньюман, Дэвид Паркер, с которым она встречалась, объявил, что они помолвлены.

Другие сотрудники дома престарелых и его жители решили помочь паре собрать деньги на свадьбу. Они организовали церемонию, купили дорогие подарки и даже забронировали ночь в отеле для молодоженов. В итоге свадьба состоялась 4 июля 2018 года. На нее собрали 1292 фунта стерлингов (133,5 тысячи рублей), с учетом подарков.

Вскоре окружающие начали замечать, что Паркер не выглядит больной. Элизабет Абедо (Elizabeth Abedo), одна из сотрудниц, муж которой умирал от рака, трижды спросила у нее, больна ли она. В итоге Паркер призналась, что соврала. После этого ее и ее мужа уволили и подали на них в суд.

Суд признал Паркер виновной в мошенничестве. Ее мужа освободили от всех обвинений, так как он тоже считал, что его жена больна. Приговор вынесут в марте.

Ранее сообщалось, что жительницу английского графства Чешир, притворившуюся смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу, приговорили к тюремному сроку. 29-летнюю обвиняемую посадили в тюрьму на пять месяцев и обязали вернуть пожертвование в две тысячи фунтов стерлингов (206,5 тысячи рублей), сделанное местным бизнесменом.