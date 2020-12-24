Невеста притворилась смертельно больной ради денег на свадьбу и попала в тюрьму

Жительницу английского графства Чешир, притворившуюся смертельно больной, чтобы собрать деньги на свадьбу, приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщает Daily Mail.

В июне 2015 года Тони Стенден (Toni Standen) соврала друзьям, что у нее терминальная стадия рака влагалища. По ее словам, ей оставалось жить не больше двух месяцев. Чтобы походить на онкобольную, она побрила голову налысо. Британка рассказала друзьям о том, что перед смертью мечтает выйти замуж за своего возлюбленного Джеймса.

Приятели решили помочь подруге сыграть свадьбу мечты и собрали 8,5 тысячи фунтов стерлингов (860 тысяч рублей) на краудфандинговом сервисе GoFundMe. Стенден потратила деньги на торжество и медовый месяц в Турции. Кроме того, молодожены посетили Германию, Австрию, Венгрию, Чехию и Италию.

Позже друзья разоблачили ее обман. На суде женщина призналась в мошенничестве. Во вторник, 22 декабря, прошло финальное слушание по делу. 29-летнюю обвиняемую посадили в тюрьму на пять месяцев и обязали вернуть пожертвование в две тысячи фунтов стерлингов (202 тысячи рублей), сделанное местным бизнесменом.

В 2018 году сообщалось, что австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов (22,8 миллиона рублей по текущему курсу).