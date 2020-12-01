Женщина притворилась больной раком ради денег на свадьбу и медовый месяц

Жительница британского города Ливерпуль притворилась умирающей, чтобы собрать деньги на свадьбу. Об этом сообщает Daily Mail.

29-летняя Тони Стенден (Toni Standen) утверждала, что у нее нашли рак. По ее словам, врачи прогнозировали, что ей осталось жить не больше двух месяцев. Чтобы поддержать женщину, друзья собрали для нее 8,5 тысяч фунтов стерлингов (870 тысяч рублей) на краудфандинговом сервисе GoFundMe.

Стенден воспользовалась деньгами, чтобы сыграть свадьбу и провести медовый месяц в Турции. Позднее друзья разоблачили ее обман. На суде женщина призналась в мошенничестве. Приговор пока не вынесен, однако ее может ждать тюремное заключение.

В 2018 году сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов (17,6 миллиона рублей).