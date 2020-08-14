Мужчина три года симулировал рак в попытке избежать расставания с возлюбленной

Житель английского города Ситтингбурн, графство Кент, несколько лет делал вид, что болен раком, чтобы его возлюбленная не смогла расстаться с ним. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2016 году отец троих детей и муниципальный служащий Кевин Бевис (Kevin Bevis), которому тогда было 34 года, познакомился в Facebook с 46-летней Карен Грегори (Karen Gregory). Вскоре они начали встречаться.

Через три месяца Грегори захотела разорвать отношения со своим другом из-за его сексуальных пристрастий: ее возлюбленный оказался свингером. Мужчина умолял ее не уходить и утверждал, что никогда не заставит ее потворствовать его желаниям против его воли.

В мае 2017 года Бевис рассказал, что у него рак желудка, и Грегори поверила. Мужчина соврал о болезни даже родителям. Со временем состояние мужчины якобы ухудшалось. Он сказал, что ему осталось жить около двух лет.

У Грегори были серьезные претензии к их отношениям, но она чувствовала, что не может бросить смертельно больного человека и стала стремиться организовывать особенные впечатления и вечера, чтобы скрасить его последние дни.

Она возила его в больницу якобы для проведения химиотерапии. Бевис принимал по 20 таблеток витаминов ежедневно, выдавая их за лекарства. Он использовал свой мнимый диагноз в качестве предлога, чтобы не готовить дома еду. Грегори помогала Бевису гулять в саду, так как он заявлял, что слишком слаб, чтобы обходиться без помощи.

Грегори было так жаль возлюбленного, что в конце концов она согласилась исполнить сексуальные фантазии умирающего и вступила в связь с тремя другими мужчинами.

Друзья женщины помогали Бевису деньгами на лечение. При этом мужчина не раз поднимал на нее руку, позже списывая свою агрессию на лекарства, которые он якобы принимал.

В декабре 2019 года терпение Грегори лопнуло, и она обратилась в полицию, чтобы узнать о прошлом партнера. Сотрудники правоохранительных органов изучили медицинскую карту мужчины и выяснили, что он симулировал болезнь. На следующий день полицейские арестовали Бевиса.

Англичанина приговорили к 18 месяцам тюремного заключения и в судебном порядке на пять лет запретили приближаться к Грегори. Адвокат Галем Хамайун (Ghulam Humayun) сказал, что Бевис очень сожалел, что ему пришлось пойти на такую экстремальную меру и заявить, что у него рак. Он сделал это, потому что боялся потерять свою подругу.

После окончания отношений с Бевисом женщине до сих пор снятся ночные кошмары. Она считает, что ей необходимо обратиться к психотерапевту.