Притворившийся миллионером мошенник соблазнил женщину и попал за решетку

Афериста из США, обманывавшего женщин на сайте знакомств, приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

35-летний Джон Мартин Хилл (John Martin Hill) предстал перед судом 27 ноября. Его обвинили в многочисленных эпизодах мошенничества — американец очаровывал женщин на сайтах знакомств, выманивал у них деньги и пропадал. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы и 13 годам условного заключения.

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Его обязали выплатить одной из жертв 83,5 тысячи долларов (5,4 миллиона рублей) и отдать ей автомобиль BMW, приобретенный на ее деньги. Когда Хилл выйдет из тюрьмы, ему будет запрещено пользоваться сайтами знакомств.

Пострадавшая от действий афериста американка познакомилась с ним на сайте Match.com 27 марта. В тот же день пара встретилась, уже спустя неделю Хилл сделал женщине предложение. Злоумышленник рассказал, что он миллионер, убедил наивную американку, что они «созданы друг для друга» и должны купить дом.

Когда она отдала Хиллу деньги, мошенник перестал с ней общаться и бесследно исчез.

Следствию стало известно, что ранее преступник проживал в городе Дулут с другой женщиной и ребенком. Аферист менял свое имя как минимум пять раз за последние 2,5 года. Однако Хилл признает вину лишь в одном эпизоде мошенничества.

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