Наркоманка притворилась нищенкой и выманила у богача тысячи фунтов стерлингов

В Лестере, Великобритания, вынесли приговор притворявшейся нищенкой мошеннице, выманившей у мужчины 18 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Об этом сообщает издание The Sun.

32-летняя Сьюзан Гири (Susan Geary) познакомилась со своей жертвой, мужчиной возрастом около 60 лет, когда занималась попрошайничеством неподалеку от его магазина. Британца разжалобила выдуманная история мошенницы, и он начал каждый день дарить ей немного денег. Через месяц мужчина впервые дал Гири в долг большую сумму.

Добросердечный мужчина не знал, что у женщины есть однокомнатная квартира. Он предлагал ей пожить у себя в свободной комнате, но мошенница соврала ему, что ночует в психиатрической клинике.

Все деньги, что давал ей доброжелатель, Гири тратила на наркотики для себя и своего парня.

Со временем мужчина начал подозревать, что его обманывают: Гири показывала ему «очевидно фальшивые» документы о том, что ей положены выплаты социальных пособий и компенсаций.

В феврале 2018 года Гири вновь пришла за деньгами, но мужчина отказался давать ей взаймы, так как сумма долга составила 18 тысяч фунтов. Она разозлилась и взяла булыжник, чтобы разбить его окно. Британец снял 50 фунтов стерлингов в банкомате, чтобы успокоить женщину. Как только Гири ушла, он позвонил в полицию.

Представитель потерпевшего в суде утверждал, что все это время тот помогал Гири из симпатии, однако между ними не было сексуальных отношений. «Он потерял много денег, и это пошатнуло его веру в людей», — заявил юрист.

Суд приговорил Гири к году общественных работ, из них шесть месяцев она должна лечиться от наркозависимости. Женщина обязана соблюдать комендантский час — не выходить из дома с семи вечера до семи утра. Ей запрещено общаться с потерпевшим в течение пяти лет, а также появляться на улице, где расположен его дом.

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