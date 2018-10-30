Попрошайка с китайского вокзала оказалась богачкой

Администрация китайского Ханчжоуского восточного вокзального узла попросила пассажиров не подавать милостыню пожилой женщине, регулярно появляющейся у касс. Как сообщает издание South China Morning Post, «нищенка» ни в чем не нуждается.

Сын 79-летней попрошайки утверждает, что у нее есть несколько банковских счетов. По его словам, их семья владеет фабрикой и пятиэтажным домом, в котором они живут. Квартиры на первом этаже семья сдает в аренду и получает за это 50 тысяч юаней (472,5 тысячи рублей) в год.

Однако старушка отказывается бросить скитания по станции. Женщина отправляется туда каждое утро и объясняет это тем, что не желает сидеть дома. Она уверяет сына, что таким образом зарабатывает на сиделку, которая ей понадобится «в старости». «Я просто хотела продавать карты на вокзале, но мне не разрешают. Мне просто нужно немного денег», — говорит женщина пассажирам, выпрашивая милостыню. Она также врала сыну, что продает на станции путеводители.

Мужчина признался, что не знает, как остановить мать. Он думал отправить родителей в родной город, но испугался, что там никто не сможет позаботиться о стариках.

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