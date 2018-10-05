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Нищий житель трущоб узнал о миллиардах на своем счету

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На банковском счету нищего торговца из пакистанского города Карачи нашли 2,3 миллиарда пактистанских рупий (1,2 миллиарда рублей). Об этом сообщает издание The Guardian.

52-летний Мухаммед Абдул Кадир (Muhammad Abdul Qadir) живет в трущобах и до недавнего времени зарабатывал 500 пакистанских рупий (270 рублей) в день, продавая фалуду — сладкий напиток из розовой воды с вермишелью и молоком. Он ничего не знал о своих богатствах, пока его не вызвали на допрос в Федеральное агентство расследований (FIA).

Спецслужбы обратили внимание на его банковский счет два года назад. Он был открыт в 2014-2015 годах, а в 2016-м кто-то снял с него все деньги. Кадир уверяет, что это происходило без его ведома. В доказательство он предлагает посмотреть на свою лачугу. «Стал бы я вести такую жалкую жизнь с миллиардами на счету», — отметил торговец фалудой. По его словам, он не знает грамоты и не смог бы даже расписаться на банковских документах.

В Федеральном агентстве расследований подозревают, что счет служил для отмывания денег. Следователи нашли 77 таких же счетов, через которые проводились миллиарды пакистанских рупий. Их открывали от имени малообеспеченных рабочих или охранников, которые не подозревали, что их документы используют злоумышленники. К преступной схеме мог быть причастен бывший президент Пакистана Асиф Али Зардари.

«Я самый большой неудачник на свете, — жалуется Кадир. — Узнал, что у меня было столько денег, когда их там больше нет». По его словам, люди дразнят его и называют миллиардером. Он опасается, что слухи о богатстве привлекут бандитов, которые похитят его и потребуют выкуп. По совету матери он не показывается на улице и лишился даже того скромного дохода, который имел раньше.

В мае сообщалось, что жительница ливанского города Бейрут Фатима Отман, зарабатывавшая попрошайничеством, прятала на своих банковских счетах более миллиона долларов. Об этом стало известно лишь после ее смерти.

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