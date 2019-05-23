Мужчина притворился миллионером и выманил у легковерной женщины целое состояние

Жительница американского города Алфарета, штат Джорджия, влюбилась в мошенника и лишилась 80 тысяч долларов (5,1 миллиона рублей). Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Американка, пожелавшая сохранить анонимность, познакомилась с 35-летним аферистом Джоном Мартином Хиллом (John Martin Hill) на сайте Match.com 27 марта. В тот же день пара встретилась и спустя неделю обручилась. Мужчина представился миллионером. Он убедил наивную женщину, что они «созданы друг для друга» и должны купить дом.

Жертва отдала Мартину Хиллу свои сбережения, после чего мошенник оборвал все связи и бесследно исчез.

По предварительным данным, ранее преступник проживал в городе Дулут с другой женщиной и ребенком. В ходе расследования выяснилось, что недавно Хилл приобрел автомобиль марки BMW 2014 года и перекрасил его в черный цвет. Аферист менял свое имя как минимум пять раз за последние 2,5 года.

Мужчина находится в розыске в штатах Вирджиния, Делавэр, Мэриленд и Нью-Джерси. Его местонахождение остается неизвестным.

В 2015 году сообщалось, что онлайн-любовник убедил 46-летнюю американку расстаться с деньгами с помощью признаний в любви. Женщина перечислила онлайн-бойфренду, с которым была знакома лишь по интернету, 1,4 миллиона долларов.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!