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Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства

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Aurea Vazquez Rijos

Бывшая королева красоты Ауреа Васкез-Рихос (Aurea Vazquez Rijos) признана виновной в организации убийства своего мужа. Об этом сообщает AsiaOne.

Васкез-Рихос, в свое время победившая на конкурсе красоты Miss Puerto Rico Petite, вышла замуж за 32-летнего канадского миллионера Адама Анханга (Adam Anhang) в 2005 году. Всего через шесть месяцев брак стал рушиться. Они постоянно ругались из-за денег, мужчина жаловался, что жена отказывается принять иудаизм, она в ответ обвиняла его в супружеской измене.

Пара стала ходить к семейному психотерапевту, пишет издание Winnipeg Free Press. На пятом сеансе Анханг предложил развестись и дождаться, когда Васкез-Рихос примет иудаизм. После этого они смогут жениться второй раз, заключив новый брачный договор с другими условиями. «Можешь попробовать, — ответила женщина. — От меня так просто не отделаешься».

В тот же вечер она пригласила мужа поужинать в центре Сан-Хуана — крупнейшего города Пуэрто-Рико. Когда они вышли из ресторана, на Анханга набросился незнакомый мужчина. Он принялся избивать его на глазах Васкез-Рихос, а потом ударил ножом. От полученных ран канадец скончался.

Полиции удалось поймать убийцу. Им оказался Алекс Пабон (Alex Pabon) по кличке Эль-Локо («Чокнутый»), которого хорошо знали в местных преступных кругах. После ареста он сознался, что убил миллионера по просьбе Васкез-Рихос. За работу женщина пообещала три миллиона долларов, которых он так и не увидел.

Согласно брачному договору, в случае развода ей отходили восемь миллионов канадских долларов (с учетом инфляции эта сумма соответствует 514 миллионам рублей). Состояние Анханга было втрое больше, поэтому бывшая королева красоты рассудила, что выгоднее избавиться от него и получить наследство.

В 2008 году Васкез-Рихос, ее сестре и любовнику предъявили обвинение в сговоре с целью организации наемного убийства. К тому времени она сбежала из Пуэто-Рико и несколько лет скрывалась от экстрадиции в Италии. ФБР удалось обманом выманить и арестовать ее в Мадриде лишь спустя пять лет.

Из-за ее бегства и ошибок полиции дело добиралось до суда 13 лет. За это время за решетку по обвинению в убийстве Анханга попал невиновный, а сама Васкез-Рихос родила троих детей. Ожидается, что приговор будет вынесен 31 января 2019 года.

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