Сын миллионера убил отца ради наследства

В Канаде суд признал сына миллионера виновным в убийстве отца. Об этом сообщает BBC News.

Глава канадской авиакомпании MillardAir Уэйн Миллард (Wayne Millard) погиб в собственном доме в 2012 году. Сын погибшего Деллен Миллард рассказал полиции, что отец страдал от депрессии и алкоголизма. С его подачи смерть признали самоубийством. Деллен, которому тогда было 27 лет, унаследовал состояние отца и возглавил компанию.

Через полгода Деллен оказался замешан в исчезновении 32-летнего канадца Тима Бозмы (Tim Bosma). Наследник миллионера откликнулся на объявление о продаже подержанного пикапа, которое дал Бозма. Они встретились, чтобы осмотреть автомобиль. Бозма позволил Деллену прокатиться на своем пикапе и сам поехал с ним. Больше его никто не видел.

Машину нашли возле дома, который принадлежал матери Деллена. Когда в салоне отыскали следы пороха и кровь Бозмы, наследнику миллионера предъявили обвинение в убийстве. После этого полиция решила повторно изучить обстоятельства исчезновения его бывшей девушки.

Знакомая Деллена Лаура Бабкок (Laura Babcock) исчезла за три месяца до смерти Уэйна Милларда. Как выяснилось, перед этим Деллен обещал новой девушке «удалить ее из наших жизней». Как и в случае с Бозмой, останков так и не нашли. По мнению следствия, Деллен сжег их тела в мусоросжигательной печи, которую приобрел вскоре после исчезновения Бабкок.

В 2016 году Деллена приговорили к пожизненному заключению за убийство Бозмы. Через год ему дали еще один пожизненный срок за убийство Бабкок.

Во время нового расследования смерти Уэйна Милларда выяснилось, что найденный рядом с ним пистолет принадлежал Деллену, на оружии нашли и его ДНК. Алиби Деллена рассыпалось после изучения данных мобильного оператора. Обвинители полагают, что он пошел на убийство отца, чтобы помешать тому потратить свое наследство на новый бизнес.

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