Беглого мафиози выдал блог с рецептами на YouTube

Итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах, нашли по кулинарному блогу на YouTube. Об этом сообщает The Guardian.

В 2014 году итальянские власти выдали ордер на арест Биара за участие в незаконном обороте кокаина, организованном на юге Италии одним из кланов калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Он сбежал из страны и скрывался от полиции.

53-летний преступник вел тихую жизнь в курортном городе Бока-Чика в Доминиканской Республике, куда он переехал из Коста-Рики. Он старался не привлекать к себе внимание, но вместе с женой вел YouTube-канал, на котором делился рецептами итальянских блюд. На видео беглец скрывал лицо, но его выдали татуировки на теле.

На прошлой неделе власти Доминиканской Республики передали Биара полиции Италии. Преступника удалось задержать благодаря сотрудничеству Интерпола с итальянскими следственными органами. В понедельник, 29 марта, беглого мафиози самолетом доставили в Милан.

Ранее в марте в Барселоне задержали одного из самых разыскиваемых боссов калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». 35-летний Джузеппе Ромео играл ключевую роль в поставках кокаина в Европу. Члена мафии приговорили к 20 годам за наркоторговлю.