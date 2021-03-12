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Задержан один из самых разыскиваемых боссов европейской мафии

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Фото: Guardia Civil Interior

Одного из самых разыскиваемых боссов калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета» задержали в Барселоне. Об этом сообщает итальянское агентство ANSI.

35-летний Джузеппе Ромео играл ключевую роль в поставках кокаина в Европу. Члена мафии приговорили к 20 годам за торговлю наркотиками.

Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе заявила, что поимка преступника нанесла серьезный удар по «Ндрангете», которую считают крупнейшим поставщиком кокаина в Европу.

В январе в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.

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