У мафии в Италии изъяли имущества на 124 миллиона евро

Итальянские правоохранительные органы изъяли имущество стоимостью в 124 миллиона евро у клана калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Об этом сообщает агентство ANSA.

Среди конфискованных активов — четыре компании, 67 зданий, 91 земельный участок, семь транспортных средств, акции шести предприятий, а также 20 банковских и страховых счетов.

Сообщается, что все изъятое имущество было оформлено на четырех предпринимателей, которых обвиняют в связях с кланом Пиромалли.

Ранее в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.