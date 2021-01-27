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У мафии в Италии изъяли имущества на 124 миллиона евро

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Фото: Christophe Ena / AP

Итальянские правоохранительные органы изъяли имущество стоимостью в 124 миллиона евро у клана калабрийской мафиозной группировки «Ндрангета». Об этом сообщает агентство ANSA.

Среди конфискованных активов — четыре компании, 67 зданий, 91 земельный участок, семь транспортных средств, акции шести предприятий, а также 20 банковских и страховых счетов.

Сообщается, что все изъятое имущество было оформлено на четырех предпринимателей, которых обвиняют в связях с кланом Пиромалли.

Ранее в итальянском городе Ламеция-Терме в Калабрии начался крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами «Ндрангеты». На скамье подсудимых оказались 355 предполагаемых мафиози, а также подозреваемые в сговоре с ними чиновники, бизнесмены и юристы. Во время предварительных слушаний лишь на перечисление имен предполагаемых преступников ушло три часа.

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